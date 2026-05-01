Arsenal thu thập bằng chứng tố cáo trình lên UEFA 01/05/2026 13:29

Arsenal đã hòa 1-1 với Atletico Madrid trong trận lượt đi bán kết Champions League sau khi các quan chức "pháo thủ" thành London thu thập bằng chứng có thể trình lên liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Arsenal có thể tố cáo Atletico Madrid với UEFA sau trận đấu nảy lửa giữa hai đội tại sân vận động Metropolitano, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Arsenal đã cử nhân viên đến Madrid và hình ảnh họ đo chiều cao của cỏ được chiếu trên truyền hình trước trận đấu. Đội chủ sân Emirates chưa chính thức khiếu nại nhưng có lẽ đã có bằng chứng để gửi văn bản lên UEFA nếu muốn.

Theo quy định của UEFA, chiều dài tối đa của cỏ không được quá 30mm và, bất chấp UEFA đã kiểm tra cho thấy mặt cỏ sân Metropolitano đủ chuẩn, Arsenal rõ ràng không đồng ý. Các nhân viên của Arsenal đã được nhìn thấy phản đối các quan chức UEFA trước trận bán kết lượt đi. Họ phàn nàn rằng cỏ quá cao và vượt quá giới hạn cho phép.

Trước đó, Barcelona cho rằng cỏ trên sân Metropolitano quá cao trong trận tứ kết và cáo buộc Atletico cố tình làm vậy để làm giảm nhịp độ trận đấu. Tottenham cũng nói rằng sân Metropolitano được tưới quá nhiều nước trước trận vòng 16 và Atletico đã bật hệ thống tưới phun trước khi trận đấu bắt đầu.

Atletico Madrid nhiều lần bị tố cáo sử dụng chiêu trò nhằm giảm sức mạnh của đối thủ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau giờ nghỉ giữa hiệp ở trận bán kết lượt đi, Atletico đã tưới nước lên sân, tập trung tưới nhiều nước hơn vào khu vực mà Arsenal đang phòng ngự. UEFA có những quy định nghiêm ngặt về tình trạng mặt sân, trong đó nêu rõ “CLB chủ nhà phải nỗ lực hết sức để đảm bảo mặt sân ở trong điều kiện tốt nhất có thể” và họ sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước trận đấu.

Điều 34 của UEFA cũng nêu rõ: “CLB chủ nhà phải tuân thủ các hướng dẫn về cắt cỏ trên sân cỏ tự nhiên. Chiều cao của cỏ không được vượt quá 30mm và toàn bộ bề mặt sân phải được cắt ở cùng một độ cao. Chiều cao của cỏ phải giống nhau cho cả buổi tập và trận đấu.

Nếu trọng tài hoặc giám sát trận đấu của UEFA thấy cần thiết, CLB chủ nhà có thể được yêu cầu giảm chiều cao cỏ cho cả trận đấu và buổi tập. Lịch tưới nước cho sân phải được CLB chủ nhà thông báo tại cuộc họp tổ chức. Sân phải được tưới nước đều khắp, không chỉ ở một số khu vực nhất định.

Theo quy định chung, việc tưới nước cho sân phải hoàn tất 60 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, theo quyết định của CLB chủ nhà, việc tưới nước cho sân cũng có thể diễn ra sau thời gian đó: từ 10 đến 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu; và/hoặc trong giờ nghỉ giữa hiệp, tối đa 5 phút".

UEFA đã thu thập bằng chứng và điều tra vụ việc, nhưng vẫn chưa rõ liệu Arsenal có tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay không. Trong khi đó, phản ứng của HLV Atletico Madrid Diego Simeone trên đường biên khi trọng tài Danny Makkelie xem lại VAR và thay đổi quyết định về quả phạt đền có thể khiến ông gặp rắc rối.

HLV Mikel Arteta của Arsenal. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc trọng tài thứ tư thông báo cho trọng tài chính về vấn đề đó và trọng tài chính có đưa nó vào báo cáo của mình gửi UEFA hay không. UEFA có thể yêu cầu đội ngũ VAR đưa ra phản hồi, sau khi trọng tài Makkelie xem lại đoạn video 13 lần trước khi thay đổi quyết định thổi phạt đền của mình.

Điều đó không phù hợp với quy định VAR chỉ can thiệp khi có những sai sót rõ ràng, nhưng những lời phàn nàn sau trận đấu của HLV Mikel Arteta của Arsenal có lẽ đã chứng minh quan điểm của ông trước trận lượt về. Tiền vệ Declan Rice của Arsenal tuyên bố trên truyền hình rằng trọng tài có thể đã bị ảnh hưởng bởi khán giả đội chủ nhà, nhưng việc UEFA can thiệp sẽ là điều rất bất thường.