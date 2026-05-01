Hàng tiền vệ hoàn hảo của MU với Tchouameni, Mainoo và ngôi sao giá 30 triệu bảng 01/05/2026 06:09

(PLO)- Hàng tiền vệ hoàn hảo của MU với sự góp mặt của Aurelien Tchouameni cùng Kobbie Mainoo và bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng Anh.

MU có thể sắp hoàn tất việc chiêu mộ hai bản hợp đồng mới để tăng cường tuyến giữa. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã nhận được một cú hích đáng kể trong nỗ lực chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid sau sự ra đi của một số cầu thủ chủ chốt.

Việc Casemiro chính thức rời Manchester United vào cuối mùa này vì hết hợp đồng, cùng với khả năng Jadon Sancho ra đi, sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford giảm đáng kể gánh nặng về quỹ lương và tiến gần hơn đến việc đạt được thỏa thuận với tiền vệ trị giá 70 triệu bảng Anh của Real Madrid.

Việc tìm người thay thế Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã trở thành mục tiêu hàng đầu của MU. Tchouameni, người đã ra sân 44 lần mùa này với vai trò tiền vệ trụ tại Real Madrid, có thể là lựa chọn hoàn hảo của MU.

Tchouameni đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: UEFA

Việc chiêu mộ được cầu thủ 26 tuổi người Pháp sẽ thể hiện rõ tham vọng của Manchester United. Thương vụ tiềm năng này cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho cầu thủ trẻ Kobbie Mainoo, người đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền.

Cầu thủ 21 tuổi người Anh Mainoo đã bị HLV cũ Ruben Amorim loại khỏi đội hình chính MU, nhưng kể từ đó đã khẳng định mình là một phần không thể thiếu trong đội hình xuất phát sau khi ông bị sa thải. Carrick đã ủng hộ việc Mainoo được trao một hợp đồng dài hạn mới, và anh được xem là một phần thiết yếu trong kế hoạch tương lai tại Old Trafford.

Sự kết hợp giữa Mainoo và Tchouameni ở tuyến giữa, trong đó Tchouameni đảm nhiệm vai trò phòng ngự, sẽ giúp đội trưởng Bruno Fernandes phát huy tối đa khả năng tấn công. Đội trưởng của MU đã có 18 pha kiến ​​tạo và 8 bàn thắng trong mùa giải này, trở thành niềm hy vọng lớn lao cho người hâm mộ tại Old Trafford.

Manchester United có thể sẽ tìm cách bổ sung thêm một gương mặt nữa cho tuyến giữa, đặc biệt nếu HLV mới của họ ưa thích sơ đồ 4-4-2. Người có thể đá cặp cùng Bruno Fernandes và Matheus Cunha ở hàng tiền vệ tấn công là ngôi sao của Wolves, Joao Gomes.

MU đã thể hiện sự quan tâm đến một số tiền vệ và coi Joao Gomes là một bản hợp đồng hời. Việc Wolves xuống hạng Championship đã được xác nhận sau khi West Ham hòa Crystal Palace tuần trước.

Tchouameni và Gomes sẽ tạo nên hàng tiền vệ hoàn hảo cho MU. ẢNH: WOLVES/GETTY

Trước đó, hồi tháng 3, Joao Gomes từng được liên hệ chuyển đến Manchester United, và CLB đã theo dõi sát sao anh trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Transfermarkt từng định giá tiền vệ này vào khoảng 35 triệu bảng Anh, nhưng hiện tại giá chuyển nhượng tiềm năng của anh giảm xuống còn 30 triệu bảng Anh.

Mức phí chuyển nhượng của Gomes thậm chí có thể giảm hơn nữa vào mùa hè, do Wolves xuống hạng. Tchouameni và Gomes đại diện cho hai mẫu tiền vệ rất khác nhau, mang lại cho HLV mới sự linh hoạt trong việc định hình khu vực giữa sân. Nhưng với tầm ảnh hưởng mà Mainoo đã tạo ra trong những tuần gần đây, cùng với hợp đồng mới sắp tới, tầm quan trọng của Mainoo đối với Manchester United là không thể phủ nhận.