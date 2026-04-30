Điều khoản giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes và hành động của MU 30/04/2026 14:12

Đội trưởng của MU Bruno Fernandes đã có một mùa giải ấn tượng, nhưng tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha này tại Old Trafford vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ đỏ" thành Manchester hy vọng rằng sự lột xác ngoạn mục của đội bóng kể từ khi Michael Carrick tạm quyền dẫn dắt sẽ đủ để thuyết phục Bruno Fernandes ký hợp đồng mới.

Bruno Fernandes đã ghi được 8 bàn thắng và có 19 pha kiến ​​tạo trong 31 lần ra sân tại Premier League mùa này và chỉ còn thiếu hai pha kiến ​​tạo nữa để phá kỷ lục của giải đấu, hiện đang được nắm giữ bởi Kevin De Bruyne và Thierry Henry với 20 kiến tạo. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha có hợp đồng với MU đến tháng 6 năm 2027 và CLB cũng có quyền gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng nữa.

Bruno Fernandes đã từ chối một lời đề nghị cực kỳ béo bở chuyển đến giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, nhưng một mối đe dọa khác đang rình rập, theo tờ The Telegraph (Anh) đưa tin. Đó là việc Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro (56,3 triệu bảng Anh) có thể được kích hoạt trước giữa tháng 7.

Bruno Fernandes còn 1 năm hợp đồng với MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau chiến thắng 2-1 trước Brentford trên sân nhà Old Trafford, MU hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League - chiến thắng thứ chín trong 13 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick. Việc MU trở lại Champions League mùa giải tới là điều gần như chắc chắn khi họ chỉ cần 1 điểm trong 4 trận còn lại, đây là một bước tiến quan trọng đối với "quỷ đỏ" và hy vọng giữ chân Bruno Fernandes.

Như tờ Mirror Football (Anh) đưa tin độc quyền hồi tháng trước, hai yếu tố chính quyết định tương lai của Bruno Fernandes là việc MU giành được suất tham dự Champions League và việc Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức. Ban lãnh đạo MU đang chờ đến cuối mùa giải để quyết định liệu Carrick có kế nhiệm Ruben Amorim một cách lâu dài hay không, nhưng Carrick đang ở vị trí dẫn đầu.

Bruno Fernandes là một người vô cùng tham vọng và, mặc dù anh sẽ không can thiệp vào các thương vụ chuyển nhượng của MU mùa hè này, anh muốn đảm bảo rằng đội bóng đang trên đà phát triển. Ban lãnh đạo MU sẵn sàng đề nghị Bruno một hợp đồng mới trị giá 400.000 bảng Anh mỗi tuần, đồng thời cũng đang cố gắng chiêu mộ ngôi sao của Nottingham Forest, Elliot Anderson hoặc Aurelien Tchouameni của Real Madrid để trở thành người thay thế cho Casemiro, người sẽ rời Olde Trafford vào cuối mùa giải này.

Lời giải thích của Bruno Fernandes về lý do anh từ chối lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia phản ánh cảm xúc của anh đối với Manchester United - và có thể hé lộ suy nghĩ của anh về mùa hè này.

MU rất muốn giữ chân Bruno Fernandes ở lại. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Tôi ở lại vì tôi nghĩ mình vẫn còn điều gì đó có thể đóng góp cho Manchester United", Bruno Fernandes nói với huyền thoại của "quỷ đỏ" Wayne Rooney trên podcast vào tuần trước, "Rõ ràng là ở Saudi Arabia sẽ cho tôi rất nhiều tiền bạc và rất nhiều thứ khác. Điều tốt đẹp tôi có trong gia đình là vợ tôi khá thực tế giống như tôi.

Chúng tôi rất ý thức rằng mình không muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Chúng tôi chỉ muốn là những người đã đạt được ước mơ của mình, sống một cuộc sống tốt đẹp bên con cái và cố gắng thành công nhất có thể. Những lời vợ tôi nói đại loại như, "Anh đã đạt được ước mơ của mình chưa? Anh đã đạt được mọi thứ anh muốn chưa?". Và điều nhỏ nhặt ấy đã khiến tôi hiểu rằng cô ấy cùng chung suy nghĩ với tôi. Hãy cứ tiếp tục cố gắng và xem điều này sẽ dẫn tôi đến đâu".

Manchester United đang rất muốn giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes, người đã ghi 106 bàn thắng và có 106 pha kiến ​​tạo trong 323 lần ra sân cho CLB, và hy vọng sức hút của việc được thi đấu tại Champions League - có thể dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick - sẽ giúp họ hoàn tất thương vụ gia hạn hợp đồng.