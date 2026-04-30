FA và Premier League nên xấu hổ vì khiến Pep Guardiola không còn lựa chọn 30/04/2026 06:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và giải Ngoại hạng Anh nên cảm thấy xấu hổ, họ đã đẩy Pep Guardiola vào thế không còn lựa chọn nào khác.

Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh). Giải Premier League đã gây ra một cơn đau đầu nghiêm trọng cho HLV Pep Guardiola khi nhất quyết yêu cầu đội bóng Manchester City của ông phải hành quân đến Bournemouth chỉ ba ngày sau khi họ đối đầu với Chelsea trong trận chung kết FA Cup.

Do các yếu tố thị trường trong bóng đá thường biến động, rất khó để định giá chính xác đội hình 2 của Manchester City mà Pep Guardiola mạo hiểm tung ra sân trong trận bán kết FA Cup thắng ngược Southampton 2-1. Nhưng con số đó chắc chắn không thấp hơn 500 triệu bảng Anh.

Đội hình của Pep Guardiola hiện đang khá mạnh. Nếu duy trì được như vậy, ba trận đấu trong bảy ngày sẽ là điều hoàn toàn khả thi khi xét đến chiều sâu và giá trị của các cầu thủ Manchester City mà ông đang sở hữu.

Pep Guardiola gặp khó với lịch thi đấu cuối mùa giải của Man City. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng khi đến lúc huấn luyện viên của Man City lên kế hoạch cho chuỗi trận đấu mà đội bóng của ông sẽ gặp Crystal Palace tại sân Etihad vào ngày 13 tháng 5, Chelsea tại Wembley vào ngày 16 tháng 5 và Bournemouth trên sân khách vào ngày 19 tháng 5, rõ ràng trận đấu nào sẽ được coi là ít quan trọng nhất.

Ai mà ngờ được chuyện đó lại xảy ra trong một trận chung kết FA Cup chứ? Có nhiều lý do dẫn đến những tình huống khó xử trong việc sắp xếp lịch thi đấu. Việc mở rộng số đội và các trận phải đá một cách phi lý của Champions League và tất cả các giải đấu cấp CLB châu Âu, chắc chắn là một trong số đó.

Nhưng tóm lại, trận đấu Man City gặp Bournemouth tại Premier League đã được dời lịch vì FA Cup đang diễn ra trong mùa giải Premier League. Giờ đây, khi Man City đang cạnh tranh gắt gao với Arsenal cho chức vô địch Premier League mà phải hành quân đến Bournemouth chỉ 3 ngày sau trận chung kết FA Cup, thì khả năng Pep Guardiola lại tung đội hình dự bị ra sân đối đầu với Chelsea tại Wembley là rất cao.

Và viễn cảnh đó chắc chắn sẽ khiến Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Premier League cảm thấy vô cùng xấu hổ, tờ Mirror bình luận. Đừng quên rằng, FA Cup cũng đã hủy bỏ các trận đá lại từ vòng đầu tiên trở đi, điều này khiến các CLB ở các giải đấu thấp hơn vô cùng bức xúc. Bằng cách hy vọng được sắp xếp lại lịch thi đấu phù hợp hơn, Man City đang cố gắng giành lợi thế trong giai đoạn căng thẳng này và họ không thể bị trách móc vì điều đó.

Dù Manchester City hoàn toàn có thể xoay xở với lịch thi đấu sáu trận trong vòng 21 ngày, nhưng trận đấu đáng thất vọng nhất có thể chính là tâm điểm của toàn bộ mùa giải bóng đá Anh, trận Manchester City gặp Chelsea trên sân Wembley ở chung kết FA Cup, giải đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá.

Trước đây, FA Cup không chỉ có ngày riêng, mà còn có cả cuối tuần riêng. Giờ đây, FA Cup lại bị kẹp giữa các trận đấu của Ngoại hạng Anh. Ban đầu, người ta đề xuất rằng đêm thứ Sáu (giờ Anh) trước trận chung kết FA Cup sẽ được để trống, nhưng Chelsea lại thi đấu với Manchester United vào thời điểm đó.

Mùa giải này, trận đấu tâm điểm sẽ là giữa Aston Villa và Liverpool hoặc Manchester United gặp Nottingham Forest vào tối thứ Sáu (15-5, rạng sáng 16-5 giờ Việt Nam) tại Premier League. FA Cup đang có nguy cơ trở thành một trận đấu bình thường khác vào cuối tuần đó khi nó sẽ diễn ra vào thứ bảy lúc 21 giờ ngày 16-5 (giờ Việt Nam).

Liệu Guardiola có để Haaland đá 3 trận trong 7 ngày? ẢNH: THE FA

Đây chắc chắn sẽ là một phép thử đối với chiến lược của Pep Guardiola. Rất có thể ông sẽ nghĩ rằng việc yêu cầu Erling Haaland thi đấu ba trận trong bảy ngày là quá sức. Guardiola có thể muốn chứng minh điều gì đó. Mặc dù việc Premier League không "đổi lịch" trận đấu giữa Crystal Palace và Bournemouth là điều dễ hiểu, nhưng liệu việc dời chuyến làm khách của Man City đến sân Vitality Stadium lùi lại một ngày có phải là vấn đề lớn đến vậy không?

Có lẽ điều đó không khả thi vì nó sẽ đồng nghĩa với việc trùng lịch với trận chung kết Europa League, nơi chắc chắn sẽ có sự góp mặt của một CLB Ngoại hạng Anh. Nhưng chắc chắn tất cả các bên đều có thể chấp nhận điều đó? Và điều đó có thể đồng nghĩa với việc Guardiola có thể tung ra một đội hình mạnh hơn đấu với Bournemouth (Premier League quan trọng hơn FA Cup) so với đội hình ông sẽ sử dụng trong trận chung kết FA Cup hiện tại.

Có thể Pep Guardiola sẽ đến Wembley với tất cả những quân bài chủ lực được tung ra ngay từ đầu. Nhưng nếu chiến lược gia của Man City không làm vậy thì cũng không ai trách ông cả.