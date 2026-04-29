Real Madrid xác định ứng viên số 1 cho vị trí HLV trưởng 29/04/2026 11:17

Real Madrid muốn Jose Mourinho trở thành HLV tiếp theo của họ, và chủ tịch Florentino Perez đang dẫn đầu nỗ lực giúp "Người đặc biệt" có nhiệm kỳ thứ hai tại Bernabeu. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã coi chiến lược gia người Bồ Đào Nha là mục tiêu hàng đầu để thay thế Alvaro Arbeloa trong mùa hè này.

Jose Mourinho dẫn dắt Real Madrid trong ba năm, từ năm 2010, và đã giành chức vô địch La Liga với kỷ lục chưa từng có, cũng như Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trong cả hai lần đó, ông đều phải đánh bại đội bóng hùng mạnh Barcelona của Pep Guardiola.

Arbeloa được thuê để thay thế HLV Xabi Alonso giữa mùa giải này, nhưng Real Madrid sẽ kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu nào, dẫn đến sự thay đổi không thể tránh khỏi. Theo tờ Athletic (Anh), chủ tịch Real Florentino Perez đã cho phép tổng giám đốc Jose Angel Sanchez dẫn dắt quá trình chiêu mộ Alonso, nhưng giờ đây ông Perez sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc bổ nhiệm HLV tiếp theo.

Mourinho dẫn dắt Benfica bất bại mùa này nhưng chỉ xếp thứ hai giải Bồ Đào Nha sau Porto vì có quá nhiều trận hòa. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mourinho không còn là HLV của chiến thắng như khi Real Madrid thuê ông cách đây 16 năm, nhưng ông dự kiến ​​sẽ kết thúc mùa giải bất bại với Benfica, dù đội bóng này có thể sẽ bỏ lỡ chức vô địch Bồ Đào Nha.

HLV 63 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ mới gia nhập Benfica vào tháng 9 năm ngoái và hợp đồng của ông kéo dài đến tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, thỏa thuận đó bao gồm một điều khoản trị giá khoảng 3 triệu euro, cho phép mỗi bên chấm dứt hợp đồng trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải này.

Jose Mourinho, người đã dẫn dắt Benfica đánh bại Real ở vòng bảng Champions League mùa này, sẽ phải dẫn dắt một đội bóng Los Blancos đang đứng trước nguy cơ trải qua năm thứ hai liên tiếp trắng tay. Perez đang tích cực ủng hộ Mourinho, nhưng một số người khác trong CLB lại không chắc chắn về sự trở lại của ông.

Mourinho rời Madrid trong hoàn cảnh đầy mâu thuẫn sau khi chỉ trích một số nhân vật hàng đầu của CLB. Những phát ngôn của ông gây chia rẽ và có những căng thẳng được ghi nhận rõ ràng với đội trưởng lúc bấy giờ là Iker Casillas, điều này khiến ông không được lòng một số người hâm mộ và giới truyền thông.

Mùa giải này, Jose Mourinho đã chỉ trích Vinicius Jr, một trong những ngôi sao hàng đầu của Real, cho rằng cầu thủ người Brazil đã kích động một vụ việc khi Vinicius cáo buộc mình bị Gianluca Prestianni của Benfica phân biệt chủng tộc.

Mourinho được xem là ứng cử viên số 1 dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Những năm gần đây, việc Real Madrid bổ nhiệm những HLV từng dẫn dắt đội trước đây đã trở nên phổ biến. Carlo Ancelotti là một ví dụ thành công khi ông trở lại từ Everton vào năm 2021 - sáu năm sau khi rời đi. Nhiệm kỳ thứ hai của HLV người Ý đã giúp Real giành cú đúp La Liga và Champions League.

Cựu HLV của Liverpool Jurgen Klopp, là một cái tên lớn khác được liên hệ với vị trí HLV trưởng Real Madrid. Hiện ông đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại tập đoàn Red Bull, nhưng sẵn sàng trở lại nghiệp huấn luyện. Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann và Didier Deschamps là ba huấn luyện viên quốc tế có thể sẵn sàng dẫn dắt Real Madrid sau World Cup 2026.