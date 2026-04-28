5 điểm đáng chú ý khi MU thoát hiểm trong gang tấc trước Brentford 28/04/2026 12:20

(PLO)- MU thoát hiểm trong gang tấc trước Brentford và tiến gần hơn đến Champions League - 5 điểm đáng chú ý

MU - Brentford (2-1): Đội bóng của Michael Carrick đã giành chiến thắng thứ hai liên tiếp nhờ các bàn thắng của Casemiro và Benjamin Sesko, mặc dù họ đã phải vượt qua một tình huống nguy hiểm ở những phút cuối trên sân Old Trafford.

Manchester United tiến gần hơn đến việc giành vé dự Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Brentford vào hôm nay 28-4. Các bàn thắng của Casemiro và Benjamin Sesko đã mang về cho Michael Carrick chiến thắng thứ chín trên cương vị HLV tạm quyền của Manchester United, một vị trí mà ông nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm giữ ở mùa giải tới.

Nhưng Keith Andrews chắc chắn sẽ tiếc nuối vì khả năng dứt điểm kém cỏi của Brentford, khiến hàng phòng ngự thiếu định hướng của đội chủ nhà thoát hiểm trong những phút cuối. Thiago đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, cho thấy rõ những vấn đề của Brentford, dù cú sút xa của Mathias Jensen đã tạo nên bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội khách.

MU đã có chiến thắng rất quan trọng trước Brentford. ẢNH: MIRROR

Brentford bước vào trận đấu này với chuỗi 6 trận bất bại, trong khi MU mới trở lại mạch thắng khi đánh bại Chelsea 9 ngày trước đó. Đáng chú ý, Carrick đã có sự trở lại của Harry Maguire sau án treo giò, giúp giảm bớt phần nào cuộc khủng hoảng chấn thương của Quỷ đỏ.

Dưới đây là năm điểm đáng chú ý trong trận MU thắng Brentford.

Carrick gặp phải chấn thương kép

Mặc dù Maguire đã sẵn sàng ra sân, nhưng Carrick không thể sử dụng Matheus Cunha sau khi tiền đạo này ghi bàn thắng quyết định vào lưới Chelsea. Cunha đã dính chấn thương và được thay thế bởi Amad trong đội hình xuất phát.

"Cunha chỉ bị đau nhẹ ở cơ gập hông sau trận đấu với Chelsea", HLV tạm quyền của MU Carrick nói với MUTV sau trận đấu, "Mọi thứ có vẻ khả quan trong tuần nhưng Cunha không hồi phục kịp như mong đợi. Không có gì quá nghiêm trọng nhưng tiếc là Cunha phải vắng mặt trong trận gặp Brentford".

Carrick thắng 9 trong 13 trận dẫn dắt MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Và trong hiệp hai, Luke Shaw đã phải rời sân. Tuyển thủ Anh đã đá chính trong mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng giờ anh đang có nguy cơ bỏ lỡ trận đấu với Liverpool vào Chủ nhật, trận đấu có thể quyết định vị trí trong tốp 3 Premier League vào cuối mùa.

2. Thêm một năm nữa Casemiro

Với bàn mở tỉ số vào lưới Brentford, Casemiro đã tạm thời trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của MU mùa này với 9 pha lập công, cùng với Sesko. Ai mà ngờ được điều đó khi Quỷ Đỏ chiêu mộ ba tiền đạo vào mùa hè năm ngoái?

Cầu thủ 34 tuổi này lại xuất hiện và ghi bàn từ một pha đá phạt, giúp đội bóng của Carrick sớm vươn lên dẫn trước ngay sau khi Amad bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Thể lực của Casemiro có thể đang sa sút, nhưng chắc chắn MU sẽ nhớ những bàn thắng của anh ở mùa giải tới khi anh sẽ ra đi vì hết hợp đồng, trừ khi Casemiro và Sir Jim Ratcliffe lắng nghe những gì người hâm mộ đang hô vang "Thêm 1 năm nữa, Casemiro".

Casemiro đánh đầu ghi bàn trong tư thế khó cho MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

3. Câu chuyện về hai ngôi sao

Ngay khi hiệp một đầy kịch tính sắp kết thúc, MU đã tung ra cú đánh hiểm hóc vào Brentford. Sesko, người đã vượt qua Casemiro để trở lại dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU, đã ghi bàn thắng thứ 10 tại Premier League mùa này với một pha dứt điểm lạnh lùng sau pha phối hợp tốt của Bruno Fernandes.

Giá như Thiago có được sự bình tĩnh tương tự. Với hàng phòng ngự của MU liên tục sơ hở, ngôi sao của Brentford đã có ba cơ hội vàng để ghi bàn trong hiệp một, nhưng anh ta thậm chí không thể tung ra một cú sút nào.

Dù là do mặt sân trơn trượt, pha chạy chỗ không đúng thời điểm, cú chạm tay của Ayden Heaven - được VAR xác định không phải là phạt đền - hay những pha cứu thua của Senne Lammens, Thiago vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào vào tổng số 21 bàn của mình. Những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Thiago càng trở nên tai hại hơn sau khi Sesko ghi bàn, tận dụng thành công cú sút đầu tiên của mình trong trận đấu.

Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 19 ở mùa này, giúp Sesko ghi bàn. ẢNH: MIRROR/GETTY

4. Carrick học hỏi từ Amorim

Các hậu vệ cánh dường như đã trở thành dĩ vãng tại Old Trafford sau khi Ruben Amorim bị sa thải, nhưng Carrick đã dành sự ưu ái cho người tiền nhiệm của mình bằng một sự thay đổi trong giờ nghỉ giữa trận. Amad rời sân và Noussair Mazraoui vào thay, tạo nên hàng thủ năm người cho MU.

Trước giờ nghỉ giải lao, Amad có vẻ di chuyển khá thoải mái. Nhưng phần lớn mối đe dọa của Brentford đến từ cánh phải của MU, vì vậy có lẽ việc siết chặt hàng phòng ngự trong hiệp hai là một quyết định chiến thuật đúng đắn của Carrick.

5. Giấc mơ châu Âu của Brentford gặp trở ngại

Thiago đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu đang rất gay cấn khi bước vào giai đoạn nước rút, chỉ có bốn điểm cách biệt giữa vị trí thứ sáu và thứ 12 tại giải Premier League. Vì vậy, trận thua MU càng khiến Brentford đau lòng hơn, khi họ đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

Bàn thắng từ cú sút xa của Jensen là điều Brentford hoàn toàn xứng đáng, nhưng nó đã quá muộn khi họ dồn lên tấn công để tìm kiếm một trận hòa vào những phút cuối. Trận đấu trên sân nhà của Brentford gặp West Ham vào thứ Bảy là vô cùng quan trọng nếu họ muốn lấy lại động lực, sau khi để thua trận đầu tiên sau bảy trận.