Cảm xúc thật của Rashford sau khi bị Barcelona bỏ rơi 27/04/2026 12:39

Marcus Rashford đã ghi 13 bàn và có 13 pha kiến ​​tạo trong 45 lần ra sân cho Barcelona mùa này dưới dạng cho mượn từ Manchester United, tuy nhiên tương lai lâu dài của anh tại đội chủ sân Camp Nou vẫn còn chưa chắc chắn khi thời hạn cho mượn sắp kết thúc.

Marcus Rashford đang cố gắng giữ bình tĩnh trong bối cảnh những đồn đoán xoay quanh tương lai của anh tại Barca. Rashford muốn ở lại Barca sau khi hợp đồng cho mượn từ Manchester United kết thúc, nhưng những màn trình diễn ấn tượng của anh không đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.

Rashford đã có 13 bàn thắng và 13 pha kiến ​​tạo sau 45 lần ra sân khi anh lập công trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Getafe tại La Liga vào thứ Bảy tuần qua. Tiền đạo người Anh nhận được lời khen ngợi từ HLV Hansi Flick, khi Barca nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 11 điểm trên bảng xếp hạng La Liga khi chỉ còn 5 trận đấu nữa.

Tuy nhiên, bất chấp việc Marcus Rashford có thêm một đóng góp quan trọng nữa, tương lai lâu dài của anh tại gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chưa được quyết định. Barcelona có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng Anh, nhưng đã nói rõ với MU rằng họ không nhất thiết chấp nhận các điều khoản như hiện tại.

Marcus Rashford vẫn rất bình tĩnh với tương lai của mình tại Barcelona. ẢNH: MIRROR/GETTY

Các nguồn tin trên truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Barca đã thay đổi quyết định về việc kích hoạt điều khoản chuyển nhượng và thay vào đó muốn đàm phán với Manchester United một mức phí thấp hơn. Lập trường này đã dẫn đến những đồn đoán rằng Barca không hề khao khát chiêu mộ Rashford và ưu tiên của họ nằm ở những mục tiêu khác.

Với việc Robert Lewandowski sắp ra đi, Barcelona đang rất muốn chiêu mộ ngôi sao Julian Alvarez của Atletico Madrid trong mùa hè này. Và có những nguồn tin cho rằng họ cũng muốn ký hợp đồng với một tiền đạo khác, một người không có danh tiếng như Rashford.

Tất cả những ồn ào này đã tạo ra rất nhiều sự không chắc chắn khi giám đốc thể thao Barca Deco đang tìm cách xoay sở trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Tuy nhiên, Rashford và đội ngũ của anh vẫn giữ bình tĩnh và không quá để tâm đến những lời đồn đoán của giới truyền thông.

Cầu thủ 28 tuổi này biết rằng anh được Flick đánh giá cao và tin rằng tầm ảnh hưởng của HLV người Đức có thể đủ để giúp anh đạt được một hợp đồng chính thức với Barcelona, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chấp nhận giảm lương. Hợp đồng của Rashford với Manchester United có mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần và những hạn chế về tài chính của Barca đồng nghĩa với việc anh sẽ kiếm được ít hơn nhiều nếu gia nhập đội bóng này vĩnh viễn.

Tiền đạo người Anh đã thích nghi tốt với việc thi đấu ở một đất nước mới và với một hệ thống chiến thuật mới, nơi anh không được đảm bảo một suất đá chính mỗi cuối tuần. Rashford rất hài lòng với cuộc sống, cả trong và ngoài sân cỏ, và vẫn tự tin rằng mình sẽ bắt đầu mùa giải 2026 - 2027 với Barcelona.

“Tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được thi đấu cho một trong những CLB này”, Marcus Rashford chia sẻ, “Bởi vì đây là một CLB lớn, một CLB mà tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, CLB yêu thích nhất của tôi ngoài nước Anh. Họ chơi bóng đá rất tuyệt vời, như nhiều người hâm mộ bóng đá đều biết. Được khoác lên mình chiếc áo này là một cảm giác tuyệt vời".

HLV Hansi Flick rất tin tưởng vào Marcus Rashford. ẢNH: MIRROR/GETTY

Marcus Rashford nói thêm trong một cuộc phỏng vấn khác, “Nó khác biệt, nhưng đó là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời đối với tôi. Và ngay cả những điều nhỏ nhặt, tôi vẫn chưa hoàn toàn làm được, nhưng việc học ngôn ngữ và những thứ tương tự, tìm hiểu văn hóa, tất cả đều rất thú vị đối với tôi.

Đây là một ngôn ngữ bóng đá hoàn toàn mới. Giống như nhiều người trên thế giới , tôi luôn ngưỡng mộ bóng đá Tây Ban Nha. Được chơi cho CLB lớn nhất Tây Ban Nha là một vinh dự lớn. Tôi mong muốn được ra sân nhiều hơn nữa, chỉ cần cố gắng hết sức và giúp đội bóng giành chiến thắng".

Những bình luận của HLV Hansi Flick sau khi Rashford ghi bàn vào lưới Getafe đã khẳng định vị thế của anh trong đội hình. Ông Hansi Flick nói: "Marcus Rashford vào sân trong hiệp hai và cậu ấy đã tận dụng khoảng trống mà đối thủ tạo ra. Chúng tôi đã nói về điều này trong giờ nghỉ giữa hiệp. Tôi rất vui mừng cho toàn đội, cho chúng tôi và cả cho Rashford vì cậu ấy đã ghi bàn thắng này, bởi vì nó rất quan trọng đối với cậu ấy và cả đội".