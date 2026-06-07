Tin tức về MU: Carrick sắp nhận được khoản tiền khổng lồ 07/06/2026 12:39

Các hoạt động chuyển nhượng mùa hè của MU đang diễn ra nhanh chóng, và một quyết định tiềm năng có thể mang lại cho đội bóng của Michael Carrick một khoản tiền mặt đáng kể. World Cup 2026 có nguy cơ làm trì hoãn mọi việc, nhưng "quỷ đỏ" thành Manchester đã bắt đầu hành động để đảm bảo giải đấu này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Không chỉ ở Old Trafford mà mọi thứ đang diễn ra theo hướng có lợi cho Manchester United. "Quỷ đỏ" còn được hưởng lợi từ một thương vụ chuyển nhượng sắp diễn ra ở ngoài CLB, điều này có thể mang lại những khoản đầu tư đáng kể cho công cuộc tái thiết của Carrick.

Carrick và MU sắp có khoản tiền lớn bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng. ẢNH: EPA

Một mục tiêu chuyển nhượng cũng đã lên tiếng về những tin đồn liên quan đến việc anh chuyển đến Manchester United khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên. Tờ Mirror Football (Anh) phân tích những tin đồn mới nhất khi một mùa hè chuyển nhượng sôi động khác đang chờ đón.

Theo đó, vụ chuyển nhượng Mason Greenwood có thể mang về cho MU khoản tiền khổng lồ 19 triệu bảng Anh. 2 năm sau khi rời Old Trafford, bước đi tiếp theo của Mason Greenwood dường như sẽ mang về cho United một khoản lợi nhuận khổng lồ. Marseille đã trả 26,6 triệu bảng Anh để chiêu mộ tiền đạo này vào mùa hè năm 2024 và anh có thể mang về cho CLB cũ một khoản tiền tương tự nếu gia nhập Fenerbahce như dự kiến.

Trong hợp đồng bán đứt Mason Greenwood cho Marseille, MU đã cài vào điều khoản được nhận 40% phí chuyển nhượng nếu Marseille bán Greenwood trong tương lai. Và Marseille hiện được cho là đang yêu cầu tối thiểu 43 triệu bảng Anh để bán cầu thủ này.

Tuy nhiên, có rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử chủ tịch Fenerbahce cuối tuần này, với Aziz Yildirim và Hakan Safi được xem là hai ứng cử viên hàng đầu. Thậm chí Safi còn tuyên bố một hợp đồng bốn năm của Greenwood đã được thỏa thuận và sẵn sàng hoàn tất nếu ông thắng cử vào Chủ nhật, điều này sẽ tương đương với khoản thanh toán 19 triệu bảng Anh cho MU.

Hakan Safi cho biết, "Chúng tôi đã ký hợp đồng 4 năm với Mason Greenwood. Cậu ấy đã chứng tỏ được khả năng của mình ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu. Chúng tôi đã đồng ý với bản hợp đồng 4 năm. Greenwood đồng ý gia nhập Fenerbahce trong những năm tháng quan trọng và sung sức nhất sự nghiệp. Tôi đã nói rằng tôi sẽ mang về một ngôi sao. Hôm nay, tôi đang cảm nhận được niềm tự hào chính đáng khi giữ lời hứa của mình".

Mason Greenwood sẽ mang lại cho MU rất nhiều tiền. ẢNH: AFP

Trong một tình huống đôi bên cùng có lợi cho MU, có thông tin cho rằng cựu chủ tịch Fenerbahce, Aziz Yildirim, cũng sẽ tiếp tục theo đuổi việc ký hợp đồng với Greenwood nếu ông thắng trong cuộc bầu cử. Điều đó sẽ giúp Carrick tự tin số tiền bán Greenwood có trong tài khoản của MU vào một thời điểm nào đó trong mùa hè này.

Theo các nguồn tin, Mason Greenwood được cho là đã tự mình khơi mào tin đồn chuyển nhượng sau khi có thông tin cho rằng anh đã theo dõi Safi trên Instagram. Do đó, kết quả cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch của Fenerbahce có thể chỉ là bước chuẩn bị cho việc Manchester United nhận được một khoản tiền lớn trong những tuần tới.