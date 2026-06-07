Sheikh Jassim đưa ra quyết định về đề nghị mua lại MU 07/06/2026 12:09

Tương lai của MU có thể sẽ rất khác biệt khi một số thành viên gia đình Glazer được cho là sẵn sàng bán cổ phần của họ tại đội chủ sân Old Trafford, nhưng tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim sẽ không thực hiện động thái này.

Sheikh Jassim từng cố gắng mua lại Manchester United vào năm 2023 sẽ không quay lại với một lời đề nghị mới, theo thông tin mới được tiết lộ. Một tập đoàn do Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dẫn đầu đã cố gắng hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ Old Trafford ba năm trước khi các chủ sở hữu hiện tại, gia đình Glazer, muốn bán cổ phần của mình.

Cuối cùng, họ đã không thành công, thay vào đó, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS, Sir Jim Ratcliffe, đã hoàn tất việc tiếp quản một phần CLB MU với giá khoảng 1,3 tỉ bảng Anh. Bây giờ, quyền sở hữu của "quỷ đỏ" thành Manchester một lần nữa đang bị đặt dấu hỏi.

Bloomberg đưa tin một số thành viên gia đình Glazer sẵn sàng bán cổ phần của MU và đang cố gắng khuyến khích các thành viên khác cùng làm như vậy. Điều này đã dẫn đến nhiều đồn đoán về việc ai sẽ là người mua lại CLB thành Manchester.

Sheikh Jassim và tập đoàn Qatar của ông luôn được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng, nhưng một nỗ lực mới có thể sẽ không thành hiện thực. Theo Mail Online (Anh), việc phía Qatar đưa ra lời đề nghị mua lại là "rất khó xảy ra", bởi tập đoàn này vẫn còn "ám ảnh" vì thất bại trước đó trong việc mua lại Quỷ Đỏ.

Sheikh Jassim được cho là không còn mặn mà mua MU. ẢNH: Press Association

Điều đó diễn ra bất chấp việc Sheikh Jassim nhấn mạnh kế hoạch đưa Manchester United trở lại đúng hướng sau vài năm khó khăn. Sheikh Jassim nói trong một tuyên bố năm 2023: “Kế hoạch đấu thầu của chúng tôi nhằm đưa Manchester United trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây cả trong và ngoài sân cỏ. Trên hết, chúng tôi sẽ tìm cách đặt người hâm mộ vào vị trí trung tâm của CLB bóng đá Manchester United một lần nữa.

"Đề xuất này sẽ hoàn toàn xóa hết các khoản nợ của Manchester United thông qua Quỹ Nine Two của Sheikh Jassim. Quỹ này sẽ đầu tư vào các đội bóng đá, trung tâm huấn luyện, sân vận động và cơ sở hạ tầng rộng hơn, trải nghiệm của người hâm mộ và cộng đồng mà CLB hỗ trợ.

"Mục tiêu của hồ sơ dự thầu là để Manchester United được biết đến với như 1 CLB xuất sắc trong bóng đá, và được coi là CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới. Thông tin chi tiết hơn về hồ sơ dự thầu sẽ được công bố khi thích hợp, nếu và khi quá trình đấu thầu diễn ra".

Năm 2024, người ta xác nhận rằng có một số tiếc nuối vì thỏa thuận không thể tiến triển. Một nguồn tin đại diện cho tập đoàn Qatar cho biết: "Trong một thế giới lý tưởng, có lẽ chúng tôi đã trả thêm một chút để hoàn tất thương vụ. Nhưng chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần rồi. Chúng tôi cảm thấy mình bị lợi dụng và mục tiêu liên tục thay đổi. Chúng tôi cảm thấy mình đã nỗ lực hết sức rồi".

Thời gian Sir Jim Ratcliffe dẫn dắt MU cho đến nay đã vấp phải nhiều chỉ trích. Việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn đã giúp ổn định tình hình tài chính của MU, mặc dù điều này khiến người hâm mộ không hài lòng. Việc MU liên tục thay đổi HLV cũng khiến người hâm mộ thất vọng. Nhưng hiện tại, "quỷ đỏ" đã thi đấu tốt hơn rất nhiều dưới thời HLV Michael Carrick.