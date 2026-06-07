Liverpool lên kế hoạch tạo nên hàng công trị giá 340 triệu bảng 07/06/2026 06:59

(PLO)- Liverpool lên kế hoạch tăng cường một bản hợp đồng "bom tấn" để hoàn thiện hàng công trị giá 340 triệu bảng Anh với người thay thế Mo Salah được xác định là ưu tiên.

Liverpool hy vọng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa giải tới và việc tìm người kế nhiệm Mo Salah sẽ là ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của họ. Liverpool đã phải chờ đến ngày cuối cùng của mùa giải mới giành được vé dự Champions League và giờ đây sự chú ý chuyển sang kỳ chuyển nhượng mùa hè hứa hẹn sẽ rất quan trọng. Mùa hè năm ngoái, Liverpool đã chi mạnh tay nhưng có lẽ họ sẽ cần phải chi thêm nữa.

HLV Arne Slot đã trải qua một mùa giải thứ hai khó khăn trên băng ghế huấn luyện và áp lực đang đè nặng lên ban lãnh đạo Liverpool để đưa ra những quyết định đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Nhà vô địch Premier League mùa giải 2024 - 2025 đã không thể bảo vệ được danh hiệu như nhiều người hâm mộ kỳ vọng.

Mohamed Salah và Andy Robertson sẽ không còn ở Anfield mùa giải tới, cặp đôi từng vô địch Premier League và Champions League đã có một buổi chia tay đầy xúc động vào ngày cuối mùa giải vừa qua. Liverpool sẽ có thêm những cầu thủ ra đi nữa, nhưng việc tìm người thay thế Salah được cho là ưu tiên hàng đầu của CLB.

Vậy, mùa hè này Liverpool có thể mang đến điều gì ? Một số vị trí có thể cần được tăng cường, nhưng hiện tại đội bóng của Arne Slot đang tập trung vào hàng công. Một cái tên liên tục xuất hiện trong các chuyên mục tin đồn về Liverpool là Yan Diomande. Ngôi sao chạy cánh người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên khoác áo RB Leipzig, ghi được 12 bàn thắng và 9 pha kiến ​​tạo sau 33 trận đấu tại Bundesliga.

Salah sẽ chia tay Liverpool vào mùa hè này. ẢNH: LIVERPOOL FC

Việc RB Leipzig giành vé dự Champions League sẽ giúp họ có lợi thế trong các cuộc đàm phán, trong khi sự quan tâm từ các CLB như Bayern Munich và PSG dành cho Diomande có thể khiến giá bán ở mức cao. CLB của Đức đang đòi mức phí chuyển nhượng 87 triệu bảng Anh, một con số khó có thể thay đổi nếu Diomande gây ấn tượng tại World Cup 2026, nơi Bờ Biển Ngà nằm cùng bảng với Đức, Curacao và Ecuador.

Tất nhiên, The Kop vẫn còn những lựa chọn khác. Trong số đó có Jarrod Bowen, người có thể được chiêu mộ với giá rẻ sau khi anh cùng West Ham xuống hạng. Bowen có lối chơi khá tương đồng với Salah, là một tiền đạo cánh có khả năng gây nguy hiểm cho khung thành từ cánh phải hoặc trung lộ. Tuy nhiên, Bowen lớn hơn Diomande 10 tuổi, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến giá chuyển nhượng mùa hè này và giá trị bán lại tiềm năng.

Việc Liverpool chiêu mộ được một cầu thủ có khả năng ghi bàn và sáng tạo như Diomande chắc chắn sẽ là một cú hích lớn cho Alexander Isak. Có thể nói rằng cầu thủ người Thụy Điển trị giá 125 triệu bảng đã không đáp ứng được kỳ vọng trong mùa giải đầu tiên sau khi chuyển Anfield đến với mức phí kỷ lục của CLB, tuy nhiên một mùa giải chuẩn bị trọn vẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho anh.

Với việc Hugo Ekitike dự kiến ​​phải vài tháng nữa mới trở lại sau chấn thương, việc Liverpool xây dựng hàng công phù hợp với khả năng ghi bàn của Isak là điều hoàn toàn hợp lý. Câu hỏi cấp bách hiện nay là ai sẽ đá cặp cùng tiền đạo người Thụy Điển.

Rio Ngumoha chưa tròn 18 tuổi cho đến tháng 8, nhưng anh đã bắt đầu khẳng định vị trí của mình ở cánh trái, hoặc ít nhất là chia sẻ nhiệm vụ thường xuyên hơn với Cody Gakpo so với mùa giải này. Ngumoha dự kiến ​​sẽ gia nhập trại huấn luyện của tuyển Anh trước World Cup - dù không phải với tư cách thành viên chính thức - và việc được cọ xát thêm có thể giúp anh phát triển hơn nữa.

Tất cả những điều này sẽ cho phép một ngôi sao trị giá hơn 100 triệu bảng khác là Florian Wirtz hoạt động như một nhạc trưởng ngay phía sau Isak khi Liverpool hướng đến việc tận dụng tối đa các phương án tấn công của mình.

Sao trẻ Rio Ngumoha có sự thăng tiến chóng mặt. ẢNH: LIVERPOOL FC

Liverpool cũng có thể thanh lý những cầu thủ đang đứng ngoài rìa đội hình chính, đặc biệt nếu có thể thu về khoản phí chuyển nhượng hợp lý cho những cầu thủ như Harvey Elliott và Federico Chiesa. Thậm chí, The Kop cũng có thể xem xét việc bán Gakpo, khi Ngumoha đang nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong đội hình chính.

Điều đó có nghĩa là HLV Arne Slot cần thêm một cầu thủ ở cánh trái để cạnh tranh với cầu thủ trẻ này, với Bazoumana Toure của Hoffenheim và Bradley Barcola của Paris Saint-Germain nằm trong số những cái tên được nhắc đến như những mục tiêu tiềm năng. Cũng có những tin đồn Liverpool liên hệ với Francisco Trincao của Sporting CP - người trước đây đã có một mùa giải thi đấu tại Premier League với Wolves - tuyển thủ Bồ Đào Nha này cũng có khả năng chia sẻ vị trí số 10 với Wirtz.

Hàng công trong mơ của Liverpool mùa giải tới trị giá 340 triệu bảng Anh (theo tờ Mirror): Ngumoha, Wirtz, Diomande; Isak.