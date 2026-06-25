World Cup 2026 chưa xong, Messi đã khiến cả thế giới sốc vì 2030 25/06/2026 16:19

(PLO)- Hai bàn thắng vào lưới Áo không chỉ đưa Argentina sớm giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 mà còn giúp Lionel Messi tiếp tục viết lại lịch sử bóng đá.

Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina đang biến giải đấu tại Bắc Mỹ thành sân khấu riêng của mình với hàng loạt cột mốc chưa từng có, đồng thời úp mở khả năng tiếp tục chinh chiến tại World Cup 2030.

Và nếu nhiều người từng tin rằng World Cup 2026 là lần cuối cùng Messi xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh, thì những phát biểu mới nhất của anh đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại.

Khi được hỏi về khả năng tham dự World Cup 2030 ở tuổi 43, Messi không bác bỏ ý tưởng đó. Trái lại, anh cho thấy mình chưa hề đặt ra giới hạn cụ thể cho sự nghiệp quốc tế. "Tôi chưa nghĩ nhiều đến điều đó. Hiện tại tôi chỉ tập trung vào từng ngày và tận hưởng hiện tại. World Cup 2030 vẫn còn rất xa", Messi nói.

Số 10 của tuyển Argentina lập nhiều kỷ lục khó tin. Ảnh: EPA.

Dù không đưa ra cam kết nào, siêu sao từng tám lần giành Quả bóng vàng khẳng định anh chưa có kế hoạch giải nghệ trong tương lai gần: "Tôi sẽ tiếp tục thi đấu chừng nào còn cảm thấy khỏe mạnh, còn có thể giúp đỡ các đồng đội và đóng góp cho đội bóng. Khi vẫn làm được điều đó, tôi sẽ tiếp tục".

Những gì diễn ra tại World Cup 2026 cho thấy tuyên bố ấy hoàn toàn có cơ sở. Ở tuổi 39, Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của Argentina. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu, tạo đột biến bằng những đường chuyền sắc bén và vẫn giữ được khả năng săn bàn đáng sợ trước khung thành đối phương.

Một người hâm mộ mừng sinh nhật tuổi 39 của Messi vào ngày 24-6 vừa qua. Ảnh: EPA.

Argentina hiện sở hữu 6 điểm sau hai lượt trận và chắc chắn góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Một lần nữa, Messi lại là nhân tố quyết định trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Albiceleste.

Tuổi tác vốn được xem là đối thủ lớn nhất của mọi cầu thủ, nhưng với Messi, đó dường như chỉ là một con số. Nếu duy trì được nền tảng thể lực và phong độ như hiện tại, viễn cảnh anh xuất hiện tại World Cup 2030 không còn là điều viển vông.