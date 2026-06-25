MU có thể chiêu mộ miễn phí tiền vệ từng vô địch Champions League 25/06/2026 07:39

MU có thể chiêu mộ cựu tiền vệ Arsenal Dani Ceballos, cầu thủ từng ba lần vô địch Champions League, theo dạng chuyển nhượng tự do để tăng cường tuyến giữa. Ngôi sao của Real Madrid không còn nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho tại Santiago Bernabeu, và nhiều nguồn tin cho rằng một "chương mới" sắp bắt đầu đối với tiền vệ này.

Manchester United sẽ tăng cường lực lượng mạnh ở tuyến giữa trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Casemiro đã rời Old Trafford sau khi hợp đồng hết hạn, trong khi Manuel Ugarte và Mason Mount nhiều khả năng cũng chia tay "quỷ đỏ" sau World Cup 2026..

Bộ đôi Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo là nền tảng mà Michael Carrick sẽ xây dựng ở khu vực giữa sân. Ederson sẽ đến MU sau khi World Cup kết thúc, cùng với Sandro Tonali, Aurelien Tchouameni, Martin Baturina và Ayyoub Bouaddi đều là những cái tên được nhắc đến như là mục tiêu của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Dani Ceballos hoàn toàn có thể gia nhập MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, với nhiều mục tiêu chuyển nhượng có giá rất cao, cựu ngôi sao Arsenal có thể là một lựa chọn chất lượng cao với giá cả phải chăng cho Carrick. Ví dụ, Tonali sẽ có giá ít nhất 80 triệu bảng Anh, trong khi giá trị của Tchouameni đã tăng lên mức đáng kinh ngạc 87 triệu bảng Anh.

Ngược lại, Ceballos có thể chuyển nhượng tự do và có lẽ sẽ không cần mức lương cao như người đồng đội ở Real Madrid là Tchouameni. Trước đó, Casemiro đã chuyển đến MU từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ký hợp đồng bốn năm với mức phí ban đầu là 60 triệu bảng Anh.

Cầu thủ người Brazil Casemiro chiếm một phần đáng kể trong tổng quỹ lương của MU, nhận 350.000 bảng Anh mỗi tuần trong suốt thời gian thi đấu tại Old Trafford. Việc loại bỏ khoản lương khổng lồ này khỏi ngân sách là tin vui đối với MU, bởi họ không có kế hoạch đề nghị một hợp đồng hào phóng như vậy trong tương lai gần.

Dani Ceballos nhận được khoảng 4,3 triệu bảng Anh mỗi năm tại Real Madrid, tương đương khoảng 85.000 bảng Anh mỗi tuần. Để so sánh, Diogo Dalot hiện đang kiếm được số tiền tương tự tại Manchester United.

Cầu thủ 29 tuổi này đã gặt hái được rất nhiều thành công tại Real Madrid, với 215 lần ra sân và 15 danh hiệu lớn. Nếu Manchester United quyết định chiêu mộ Ceballos, phần ngân sách còn lại dành cho tuyến giữa có thể được phân bổ cho những mục tiêu đắt giá hơn trong danh sách rút gọn.

Mateus Fernandes của West Ham, được định giá 60 triệu bảng, nằm trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng, cầu thủ này được cho là rất muốn chuyển đến Old Trafford. Ngôi sao World Cup Martin Baturina là một tiền vệ kiến ​​tạo khác mà Carrick để mắt đến, và Sky Italia đưa tin rằng Aston Villa cũng quan tâm không kém đến tuyển thủ Croatia này.