Messi: 'Tôi mệt mỏi và gần như kiệt sức' 23/06/2026 11:21

Lionel Messi lập cú đúp, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup, giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 để giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026. Đội trưởng tuyển Argentina thừa nhận cảm xúc khi tạo thêm những cột mốc lịch sử tại World Cup đã khiến anh kiệt sức.

Lionel Messi đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên 18, bao gồm việc ghi cả 5 bàn cho tuyển Argentina trong hai trận đấu ở Bắc Mỹ, dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Argentina hiện gần như chắc chắn dẫn đầu bảng J và sẽ đối đầu với đối thủ ở vòng 32 đội tại Miami, nơi Messi sinh sống và chơi bóng cho CLB Inter Miami.

Sau trận thắng Áo 2-0, Messi thừa nhận màn khởi đầu bùng nổ của anh tại vòng chung kết World Cup 2026 thật ngoạn mục, nhưng điều đó đang gây ảnh hưởng đến anh. Messi, người cũng đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một, nói: "Tôi mệt mỏi và gần như kiệt sức. Thật khó để suy nghĩ.

Nhưng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này và mong chờ được ở bên cạnh các đồng đội của mình. Mọi chuyện diễn ra thật tuyệt vời. Tôi có cơ hội đá phạt đền, lẽ ra có thể giúp tôi ghi thêm bàn thắng. Nhưng có lẽ những bàn thắng khác sẽ không đến, ai mà biết được. Tôi hài lòng với toàn đội".

Argentina đã ghi được 5 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026 và Messi ghi cả 5 bàn thắng đó. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Đồng đội Julian Alvarez khẳng định Messi đang tiếp tục chứng minh anh là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại không thể tranh cãi của bóng đá. Và "phép màu" của Messi đang mang lại cho nhà đương kim vô địch thế giới niềm tin thực sự rằng họ có thể bảo vệ ngôi vương của mình.

Alvarez nói: "Ngay cả ở độ tuổi này, Lionel Messi vẫn tiếp tục chứng minh rằng anh ấy có tài năng và tất cả sự kỳ diệu của mình. Không cần phải nói nhiều. Tất cả chúng ta đều thấy điều đó, anh ấy là người giỏi nhất thế giới. Điều này giúp chúng tôi yên tâm hơn về những gì sắp tới. Đây là World Cup, mọi thứ đều rất sát nút và căng thẳng. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi giành được sáu điểm và đã chắc suất vào vòng tiếp theo".

Licha Martinez đã cố gắng tóm tắt cảm xúc trong đội tuyển Argentina. Martinez nói: "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, chúng tôi chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc này. Lionel Messi đang ở đỉnh cao nhất. Tôi không nói nên lời. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi anh ấy là người Argentina. Chúng ta phải trân trọng anh ấy".

Leandro Paredes nói thêm: "Thật điên rồ, Lionel Messi cứ liên tục làm chúng tôi ngạc nhiên. Thật là một niềm vui khi được cố gắng tận hưởng anh ấy mỗi ngày, trong mỗi buổi tập và mỗi trận đấu".