10 trận đấu kinh điển trong lịch sử World Cup 22/06/2026 06:39

World Cup đã tổ chức trận đấu thứ 1.000 trong chiến thắng 4-0 của Nhật Bản trước Tunisia tại Monterrey vào ngày 21-6. Để kỷ niệm sự kiện này, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 10 trận đấu hay nhất lịch sử vòng chung kết World Cup.

Màn ngược dòng không tưởng

Ở tứ kết World Cup 1966 gặp Triều Tiên, Bồ Đào Nha rất hưng phấn sau khi đánh bại nhà vô địch hai lần liên tiếp Brazil trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng châu Á gây sốc khi nhanh chóng dẫn trước đội bóng châu Âu đến ba bàn. Bồ Đào Nha cần đến sự tỏa sáng của Eusebio để cứu vãn tình thế, khi tiền đạo huyền thoại này ghi bốn bàn thắng, truyền cảm hứng cho màn lội ngược dòng không tưởng thắng Triều Tiên 5-3 của Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, ở bán kết Mexico 86, hai ông lớn của bóng đá thế giới là Ý và Tây Đức đã tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất lịch sử World Cup. Bàn thắng sớm của Roberto Boninsegna cho Ý hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, thế trận vẫn không thay đổi khi những pha cứu thua xuất sắc và những pha cản phá bóng ngay trên vạch vôi giữ cho tỉ số không quá cách biệt. Đến phút 90+2, Karl-Heinz Schnellinger gỡ hòa 1-1 cho Đức, tạo nên một hiệp phụ đầy kịch tính, trong đó Đức liên tục dẫn trước, rồi lại để mất lợi thế, gỡ hòa một lần nữa và cuối cùng bị Gianni Rivera hạ gục trong "trận đấu thế kỷ" kết thúc với tỉ số 4-3 cho Ý.

Messi vô địch thế giới sau trận chung kết được FIFA xem là hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ảnh: FIFA

Cũng một trận kinh điển khác của tuyển Ý ở vòng bảng World Cup 1982, Paolo Rossi đã trải qua hơn 15 giờ mà không ghi bàn cho tuyển Ý. Tuy nhiên, HLV Enzo Bearzot vẫn tin tưởng tiền đạo này, và anh đã lập hat-trick để đánh bại một đội tuyển Brazil đầy sao, tưởng chừng bất khả chiến bại trong trận đấu đáng nhớ nhất giải đấu kết thúc với tỉ số 3-2.

Tiếp theo là trận đấu giữa Pháp và Tây Đức ở bán kết World Cup 1982. Đây là trận đấu đầu tiên tại World Cup được quyết định bằng loạt sút luân lưu, nhưng nó chỉ là “vở diễn phụ” so với những diễn biến gay cấn trước đó. Sự hào hứng tột độ trong thời gian thi đấu chính thức phải nhường chỗ cho hiệp phụ đầy kịch tính, nơi Pháp vươn lên dẫn trước 3-1 nhưng sau đó bị gỡ hòa 3-3, trước khi chịu thua trong loạt sút luân lưu đầy cay đắng.

Bốn năm sau, Les Bleus lại tham gia một trận đấu đầy kịch tính khác, nhưng đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Brazil ở tứ kết World Cup 1986. Bàn thắng tuyệt đẹp của Careca ghi đưa Brazil vươn lên dẫn trước, nhưng Michel Platini gỡ hòa 1-1 ngay sau đó. Zico đá hỏng quả phạt đền trong hiệp hai đầy giằng co. Và trong loạt sút luân lưu, pha sút 11m quyết định của Luis Fernandez đã đưa Pháp vào bán kết.

Trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá

Ở tứ kết World Cup 1994, các bàn thắng của Romario và Bebeto giúp Brazil kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Hà Lan, nhưng “cơn lốc màu da cam” đã vùng lên nhờ các bàn thắng của Dennis Bergkamp và Aron Winter. Cuối cùng, cú sút phạt tuyệt đẹp của Branco giúp tuyển Brazil giành chiến thắng 3-2 tại Dallas, để rồi sau đó tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Một trận đấu khác mang đậm dấu ấn lịch sử đã diễn ra bùng nổ tại Saint Etienne. Ở vòng 16 đội World Cup 1998, Argentina vươn lên dẫn trước 1-0, nhưng ngay lập tức Michael Owen gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh bằng một pha solo đẹp mắt ở phút thứ 16. Sau 120 phút thi đấu, 2 đội hòa 2-2 và phải bước vào loạt sút luân lưu, trong trận cầu mà David Beckham bị truất quyền thi đấu. Cuối cùng đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng để vào tứ kết.

Một dàn sao sáng chói đã hội tụ tại Dortmund trong trận bán kết kinh điển giữa chủ nhà Đức và Ý tại World Cup 2006, thu hút 65.000 khán giả có mặt. Hai thủ môn có nhiều pha cứu thua xuất sắc và khung gỗ cũng liên tục rung lên. Trong khi Ý sở hữu hàng công mạnh mẽ, chính hậu vệ trái Fabio Grosso mới là người phá vỡ thế bế tắc trong hiệp phụ, trước khi Alessandro Del Piero ấn định chiến thắng 2-0, giúp Ý giành vé vào chung kết.

Khoảnh khắc tỏa sáng nhất của Cristiano Ronaldo tại World Cup ở tuyển Bồ Đào Nha cho đến nay là trong trận đấu vòng bảng World Cup 2018 với Tây Ban Nha. Ronaldo ghi 2 bàn cho Bồ Đào Nha nhưng Diego Costa nhanh chóng ghi 2 bàn gỡ hòa 2-2 cho Tây Ban Nha. Sau đó, Nacho Fernandez đã đưa La Roja vươn lên dẫn trước 3-2 với một cú sút nửa volley tuyệt đẹp. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số đó, cho đến khi Ronaldo ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt ở phút 88 để đảm bảo một điểm cho đội nhà.

Cuối cùng là trận chung kết World Cup 2022 kinh điển giữa Argentina và Pháp. Đội tuyển Argentina của Lionel Messi tưởng chừng nắm chắc chức vô địch thế giới đầu tiên sau 36 năm khi sớm vượt lên dẫn 2-0 với 2 bàn thắng của Messi và Di Maria, cho đến khi cú đúp của Kylian Mbappe san bằng tỉ số 2-2 cho Pháp. Hai siêu sao tiếp tục ghi thêm bàn thắng trong hiệp phụ và cả hai cũng lập công trong loạt sút luân lưu, trước khi Gonzalo Montiel sút thắng quả luân lưu quyết định đem về chức vô địch thế giới đầu tiên cho Messi. Theo FIFA, đây là trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá.