Công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM 20/06/2026 08:24

Sáng 20-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình TP.HCM.

Tại đây, Phó ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có ba cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động 11 cơ quan báo chí TP.

Phó ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm: Báo Người lao động, Báo Phụ nữ TP.HCM, Báo Pháp luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông.

Ba cơ quan báo chí tổ chức lại gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Báo Tuổi trẻ.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng (Văn phòng, Phòng Thư ký – Biên tập; Phòng Kỹ thuật – Công nghệ - Chuyển đổi số; Phòng Kế hoạch - Đầu tư); 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; 3 cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM).

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, thực hiện tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông chính sách; các chuyên đề, ấn phẩm báo chí chuyên sâu về kinh tế - du lịch, văn hóa - giáo dục - khoa học (trên cơ sở các sản phẩm báo chí hiện có của Báo Sài Gòn Giải Phóng và kế thừa ấn phẩm của các cơ quan báo, tạp chí Thành phố sau khi giải thể, kết thúc hoạt động).

Báo điện tử Tuổi trẻ: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, có nhiệm vụ xây dựng phát triển sản phẩm báo chí điện tử và các loại hình báo chí, truyền thông số.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, sản xuất các ấn phẩm phát thanh và truyền hình.

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông: Là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức đào tạo - bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động sau mặt báo; tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện; phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác báo chí theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố; đồng thời có thể cung cấp một số dịch vụ trên lĩnh vực báo chí - truyền thông đối với một số cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu.

Thời điểm dừng xuất bản các ấn phẩm của các cơ quan báo chí giải thể, kết thúc hoạt động là ngày 30-6. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tiếp tục hoạt động bình thường đến hết ngày 1-7.

Thời điểm xuất bản bản in số đầu tiên của Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới), ra mắt giao diện mới trên các nền tảng số của Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới) và Báo điện tử Tuổi trẻ (mới); các chương trình, sản phẩm phát thanh và truyền hình của Đài Phát thành và Truyền hình TPHCM (mới) vào ngày 2-7, nhân chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.