Bà Văn Thị Bạch Tuyết: Tin tưởng những người làm báo luôn giữ vững bản lĩnh, tiếp tục sáng tạo 19/06/2026 19:44

(PLO)- Trước những yêu cầu và bước chuyển mình lịch sử, lãnh đạo TP.HCM tin tưởng và mong muốn những người làm báo luôn giữ vững bản lĩnh, tiếp tục sáng tạo, cống hiến trong kỷ nguyên mới.

Chiều 19-6, Hội Nhà báo TP.HCM và Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức Lễ Kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026) và Lễ trao Giải Báo chí TP.HCM, lần thứ 44 - năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, chia sẻ cùng với quá trình lịch sử vẻ vang 101 năm của báo chí Cách mạng Việt Nam, các thế hệ người làm báo nói chung và đội ngũ những người làm báo tại TP.HCM nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, báo chí TP đã từng bước trở thành phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội và người dân TP; thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

“Có thể khẳng định, hơn 50 năm qua, các cơ quan báo chí TP đã cùng cả hệ thống chính trị đồng hành và tham gia thực hiện tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng; cổ vũ mạnh mẽ và góp phần thúc đẩy nhiều phong trào hành động cách mạng trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP và đất nước”, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Cũng theo bà, báo chí TP là một trong những điểm sáng của nền báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ bởi bề dày truyền thống mà còn bởi cung cấp được những "món ăn tinh thần" phong phú, hàng ngày, hàng giờ và khả năng thích ứng, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương III thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao giải đến tác giả, nhóm tác giả nhóm III thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của báo chí Cách mạng Việt Nam, Giải Báo chí TP.HCM đã được hình thành từ năm 1982 và duy trì tổ chức trong suốt 44 năm qua. Giải được tổ chức hằng năm dành cho đội ngũ người làm báo trên địa bàn TP; là một trong những giải báo chí cấp địa phương được tổ chức sớm trong cả nước và được duy trì liên tục, nền nếp qua nhiều năm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá, qua 44 lần tổ chức, giải đã từng bước khẳng định uy tín, chất lượng, khẳng định vai trò là hoạt động chính trị - nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ người làm báo TP; góp phần động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên và các cơ quan báo chí nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, phát hiện, tôn vinh các tác phẩm báo chí có giá trị thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển và hội nhập của TP. Hằng năm có gần 300 tác phẩm tham dự giải với các nhóm thể loại khác nhau.

Thay mặt lãnh đạo TP, bà biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp báo chí Cách mạng; dấn thân, đối diện với những khó khăn, nguy hiểm để thực hiện những tác phẩm báo chí xuất sắc, ấn tượng và có giá trị thực tiễn cao phục vụ nhân dân; đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền TP.

“Chính nhờ sự đồng hành, vào cuộc của báo chí, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội; từng bước mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và hội nhập của TP trong kỷ nguyên mới. Từ đó, nhân rộng và lan tỏa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhân ái, nghĩa tình - những đặc trưng văn hóa nổi trội của người dân TP”, bà khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, những kết quả đạt được của báo chí TP trong suốt hơn 50 năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo, định hướng chính trị đối với hoạt động báo chí của Thành ủy, còn có sự đóng góp quan trọng của các bộ ban ngành Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí địa phương bạn trú đóng trên địa bàn TP.

Các cơ quan này luôn chủ động, tích cực phối hợp cùng TP thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động của hệ thống chính trị TP, góp phần định hướng dư luận xã hội, lan tỏa giá trị tích cực, củng cổ niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

“Trên hành trình mới sắp tới, trước những yêu cầu và bước chuyển mình lịch sử, lãnh đạo TP tin tưởng và mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; luôn giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục sáng tạo, cống hiến, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới; góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, cũng như của TP.HCM thân yêu”, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm.