Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ 19/06/2026 17:00

(PLO)- HĐND TP.HCM miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND đối với ông Bùi Xuân Cường và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Chiều 19-6, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo để thực hiện công tác cán bộ.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa, cảm ơn ông Bùi Xuân Cường và ông Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: THANH THÙY

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Xuân Cường, để thực hiện công tác cán bộ.

Các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết, thông qua các tờ trình.