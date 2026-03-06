TP.HCM kiện toàn nhân sự 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI 06/03/2026 22:05

(PLO)- UBND TP.HCM đã có các quyết định về việc kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

UBND TP.HCM vừa ban hành các Quyết định về việc kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI trên địa bàn.

Theo đó, kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa, với 17 thành viên.

Trong đó, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 2 gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, với 17 thành viên.

Đơn vị này do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng ban.

UBND TP.HCM ban hành các Quyết định về việc kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI trên địa bàn. Trong ảnh: Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp của Ủy ban bầu cử. Ảnh: YẾN NHI

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 3 gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dī An, Tam Bình, Hiệp Bình với 17 thành viên, do ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 4 gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn. Đơn vị này có 17 thành viên do ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 5 gồm Đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, với 17 thành viên.

Vị trí trưởng ban do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phụ trách.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 6 gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, với 17 thành viên.

Đơn vị này do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 7 gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An, với 17 thành viên; do ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 8 gồm các phường Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiển, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, với 17 thành viên; do bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 9 gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, với 17 thành viên.

Đơn vị này do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 10 gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, với 17 thành viên; do ông Trần Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường. Đơn vị này có 17 thành viên do ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Đơn vị có 17 thành viên do ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng ban.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị số 13 gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, gồm 17 thành viên; do bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.