TP.HCM: Hoàn thành phát thẻ cử tri chậm nhất vào ngày 10-3 06/03/2026 10:41

(PLO)- Ban Chỉ đạo công tác bầu cử TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn thành in và bàn giao thẻ cử tri về UBND cấp xã chậm nhất là ngày 6-3, đảm bảo việc phát thẻ đến tay người dân hoàn tất trước ngày 10-3.

Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 TP.HCM (Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM) vừa có thông báo kết luận kết quả phiên họp thứ 2.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo phiên thứ 2.

Tại phiên họp, Bí thư Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử Thành phố cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương. Công tác triển khai bầu cử được đánh giá bảo đảm đúng quy định, tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

Dù mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới triển khai còn nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, song các cấp, ngành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác lãnh đạo và chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.

Cử tri theo dõi chương trình hành động, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LÊ THOA

Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM thống nhất chủ trương để HĐND Thành phố điều chỉnh Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND đối với nội dung chi tuyên truyền và chi phí hành chính khác (gồm chi phí trang trí điểm bỏ phiếu) tại cấp xã. Việc điều chỉnh dựa trên thực tế, đảm bảo tiết kiệm từ nguồn ngân sách Thành phố bổ sung và ngân sách địa phương đối với phần chi phí phát sinh tăng.

Ban Chỉ đạo giao Công an TP.HCM tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri theo từng hộ gia đình, khu phố, ấp, thôn; chuẩn hóa thông tin để không bỏ sót cử tri. Đơn vị cần khẩn trương hoàn thành in thẻ cử tri, bàn giao về UBND cấp xã chậm nhất là ngày 6-3 để đảm bảo phát xong cho cử tri chậm nhất là ngày 10-3.

Đồng thời, Công an Thành phố chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện điểm danh, theo dõi và báo cáo tình hình cử tri đi bầu cử theo quy định.

Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Công an Thành phố và các địa phương tiếp tục chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Mục tiêu là bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, những vấn đề cử tri quan tâm để ứng cử viên xây dựng chương trình hành động thiết thực. Việc cung cấp thông tin phải khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử, quy định pháp luật để nâng cao nhận thức nhân dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, y tế; chuẩn bị kỹ các phương án dự phòng, không để bị động trước các tình huống phát sinh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đề cao trách nhiệm và tích cực vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, phấn đấu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất.