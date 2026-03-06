Tiểu sử, chương trình hành động của Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Sang 06/03/2026 07:35

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13, TP.HCM.

Theo Nghị quyết 151/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38, số người ứng cử là 64.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định; và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Dưới đây là tiểu sử và chương trình hành động của ông Nguyễn Thanh Sang: