Việt Nam sẵn sàng phương án sơ tán công dân tại Trung Đông khi cần thiết 05/03/2026 18:52

(PLO)- Bộ Ngoại giao cho biết đã triển khai công tác bảo hộ công dân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Ngày 5-7, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại khu vực này cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin bị ảnh hưởng do xung đột.

Theo Người Phát ngôn, trước tình hình hiện nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel cùng các quốc gia lân cận để theo dõi sát diễn biến. Các đơn vị giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân, bao gồm người du lịch quá cảnh hoặc đoàn công tác bị hủy chuyến do đóng cửa không phận.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn, cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp và sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.

Một đồn cảnh sát ở thủ đô Tehran (Iran) trúng không kích ngày 3-3. Ảnh: WANA.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam hãy liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực:

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE (kiêm nhiệm Jordan): +971 50 129 9789 (Whatsapp), +971 56 998 3688 (Whatsapp). Email: vnemb1@emirates.net.ae

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia (kiêm nhiệm Oman, Bahrain, Yemen): +966 59 573 1500, +966 54 069 5668, +966 56402 7319, +966 56 402 7310, +966 50 039 5148. Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Iraq, Syria): +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber).

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 55 502 5616, +972 50 878 3373. Email: giooctv.mofa@gmail.com; thuynb.mofa@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920. Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155, +965 9982 2568, +965 9782 3639 (WhatsApp). Email: vnemb.kw@gmail.com.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Liban): +201040808993. Email: consul.vnemb.eg@gmail.com

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981848484 hoặc +84 965411118. Email: baohocongdan@gmail.com.

Về việc đảm bảo an toàn cho tàu biển, bà Phạm Thu Hằng cho biết hoạt động vận tải qua khu vực Trung Đông đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam đã yêu cầu các Hiệp hội chủ tàu, đơn vị vận tải và cung ứng thuyền viên thường xuyên cập nhật tình hình xung đột để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các rủi ro phát sinh.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước để lên phương án bảo hộ kịp thời cho tàu biển và công dân gặp khó khăn.