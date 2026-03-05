Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng: Quyết tâm đưa thành phố phát triển bền vững 05/03/2026 19:04

(PLO)- Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH đơn vị số 1, TP Cần Thơ và mong các ứng cử viên nâng cao đời sống người dân, đưa thành phố phát triển.

Chiều 5-3, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 1, TP Cần Thơ đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các phường Hưng Phú, Cái Răng và An Bình để trình bày chương trình hành động và lắng nghe góp ý của cử tri.

5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ đi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Năm ứng cử viên gồm ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; ông Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Phương Kiều, Phó Ban công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; ông Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế; ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Nhiều cam kết mạnh mẽ

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều cam kết sẽ gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, luôn lắng nghe và chuyển tải đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan trung ương.

Ông Hoàng Anh Công trình bày chương trình hành động. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hoàng Anh Công cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề quốc kế dân sinh, đặc biệt là các vấn đề cử tri Cần Thơ quan tâm. Ông cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội tập trung sửa đổi, hoàn thiện các đạo luật liên quan chặt chẽ đến đời sống nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là Cần Thơ.

Trong đó, đối với địa phương, ông sẽ thúc đẩy tiến độ cơ chế đặc thù để phát triển cơ sở hạ tầng đột phá, sớm hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm để kết nối Cần Thơ với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước.

Ông Huỳnh Văn Hung trình bày chương trình hành động. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Huỳnh Văn Hung cho biết, nếu trúng cử ĐBQH, ông xác định phương châm hành động là phát triển TP Cần Thơ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, bền về lòng dân. Ông cam kết thực hiện năm nội dung trọng tâm, trong đó tích cực đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Ông cũng sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị, bảo đảm tiếng nói của người dân; tích cực tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức, đề cao trách nhiệm nêu gương và tính minh bạch trong quản lý điều hành.

“Tôi hiểu rằng niềm tin của cử tri không đến từ lời hứa mà đến từ trách nhiệm và kết quả cụ thể. Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự gửi gắm của nhân dân, kiên trì đeo đuổi những việc làm thiết thực, giám sát đến cùng những kiến nghị chính đáng của cử tri” – ông Huỳnh Văn Hung nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều trình bày chương trình hành động. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều cho biết sẽ thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa; kêu gọi xây dựng các chính sách đảm bảo quyền lợi, chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa cho người lao động.

Ông Lại Phước Trường Thành trình bày chương trình hành động. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Lại Phước Trường Thành cam kết tích cực nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở và các chính sách hỗ trợ người yếu thế.

Ông Lê Quang Tùng cho biết thời gian tới sẽ quyết tâm cao, cố gắng hết sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sớm đưa thành phố phát triển bền vững hơn. Nếu tiếp tục trúng cử ĐBQH, ông sẽ cùng Đoàn ĐBQH nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.

﻿Ông Lê Quang Tùng trình bày chương trình hành động. Ảnh: NHẪN NAM

Với trách nhiệm Bí thư Thành ủy, ông sẽ thường xuyên theo dõi tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các địa phương nơi ứng cử; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Ông cũng sẽ là cầu nối giữa Cần Thơ với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trong việc xây dựng cơ chế đặc thù cho thành phố.

“Tôi luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với người đại biểu nhân dân, đó là làm việc vì nước là hy sinh, phấn đấu, quên đi lợi ích riêng mà chỉ nghĩ đến lợi ích chung. Tôi hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đem hết khả năng tâm huyết, nói đi đôi với làm để đóng góp hiệu quả vào công cuộc đổi mới của thành phố, phục vụ Tổ quốc và nhân dân” – ông Lê Quang Tùng khẳng định.

Cử tri mong TP Cần Thơ phát triển xứng tầm

Sau khi nghe chương trình hành động, cử tri ba phường Hưng Phú, Cái Răng, An Bình bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của các ứng cử viên.

Một số cử tri phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: NHẪN NAM

Tuy nhiên, cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử phải thực hiện đúng phương châm nói đi đôi với làm, đưa đời sống người dân đi lên, để thành phố phát triển xứng tầm trung tâm khu vực và cực tăng trưởng quốc gia.

Cử tri kỳ vọng các ứng cử viên có giải pháp căn cơ hơn để ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; phát triển đô thị trung tâm và vùng sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị đảm bảo môi trường sống. Đồng thời, mong các đại biểu thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để chuyển đến Quốc hội.