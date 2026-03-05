Cử tri kỳ vọng Chủ tịch tỉnh Tây Ninh biến lời hứa thành hành động 05/03/2026 14:29

Ngày 5-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 23 tại xã Thuận Mỹ.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin đến cử tri danh sách và tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Lê Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Vĩnh Công; bà Văn Ngọc Trúc Thảo, chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; và bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã Tầm Vu.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: HD

Tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Lê Văn Hẳn cho biết được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử gồm các xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long và Thuận Mỹ. Theo ông, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm trước cử tri và người dân địa phương.

Ông Hẳn cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trình bày chương trình hành động của bản thân trước cử tri xã Thuận Mỹ. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm là xây dựng Tây Ninh phát triển năng động, bền vững, trở thành trung tâm kết nối chiến lược của vùng.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các trục động lực. Đồng thời, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Với vai trò người đứng đầu UBND tỉnh, ông Hẳn khẳng định sẽ điều hành quyết liệt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Ở cương vị đại biểu HĐND tỉnh, ông cam kết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của người dân; tham gia đầy đủ các kỳ họp và đóng góp tích cực vào việc ban hành các nghị quyết của tỉnh.

Cử tri Lê Thị Lượm mong rằng các cử tri ứng cử thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết. Ảnh: HUỲNH DU

Mong các đại biểu sẽ giữ đúng lời hứa trước cử tri

Tại hội nghị, nhiều cử tri xã Thuận Mỹ cũng bày tỏ kỳ vọng và gửi gắm nhiều kiến nghị đến các ứng cử viên. Cử tri Lê Thị Lượm (66 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình) cho rằng nếu trúng cử, các đại biểu cần thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết, đồng thời quan tâm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo bà Lượm, người dân địa phương chủ yếu trồng thanh long và nuôi tôm sú nhưng giá cả bấp bênh, nhiều thời điểm thua lỗ nên đời sống gặp khó khăn. Bà đề nghị đại biểu quan tâm tìm giải pháp ổn định đầu ra nông sản, thủy sản; đồng thời chú trọng chăm lo gia đình chính sách.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm giải quyết thấu đáo các vấn đề đất đai, đặc biệt khi xảy ra tranh chấp cần xác minh thực tế để tránh kéo dài. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng được người dân đề nghị sớm đầu tư nâng cấp.

Cử tri Nguyễn Tấn Phước mong rằng các ứng cử viên đại biểu HĐND thực hiện đúng lời hứa trước cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Cử tri Nguyễn Tấn Phước cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên phù hợp với điều kiện địa phương và mong khi trúng cử, các đại biểu sẽ giữ đúng lời hứa trước cử tri. Ông cũng kỳ vọng địa phương sẽ thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm cho người dân.