Ứng cử viên ĐBQH cam kết hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân TP.HCM 05/03/2026 13:06

(PLO)- Các ứng cử viên cam kết lắng nghe, bảo vệ quyền lợi Nhân dân và tập trung chăm lo an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân TP.HCM.

Sáng 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khánh, TP.HCM, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Tân Khánh thuộc đơn vị bầu cử số 3 của Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, gồm các phường Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình.

Sáng 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khánh (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHẠM HẢI

Tập trung hoàn thiện chính sách an sinh, chăm lo người yếu thế

Trình bày chương trình hành động, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh ĐBQH là cầu nối giữa Nhân dân với Nhà nước, thay mặt Nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát và xây dựng chính sách, pháp luật.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Với kinh nghiệm từng là ĐBQH khóa XIV và đang công tác tại MTTQ TP.HCM, bà cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; duy trì tiếp xúc, lắng nghe, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Bà cũng đặc biệt quan tâm việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; hoàn thiện quy định về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số; chính sách nhà ở xã hội cho công nhân; các chính sách về giáo dục, y tế cho thanh niên, nông dân, phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế.

Cử tri được thông qua bản tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng đơn vị ứng cử, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết nhiệm kỳ vừa qua Quốc hội đã thực hiện khối lượng lớn công việc lập pháp trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Lê Văn Khảm, Uỷ viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tập trung đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật liên quan lĩnh vực y tế; hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hướng đến bao phủ toàn dân bền vững; sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; điều chỉnh chính sách chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội.

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển TP.HCM

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương, cho rằng TP.HCM sau mở rộng không gian phát triển đang đứng trước thời cơ và thách thức của một siêu đô thị đặc biệt.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Uỷ viên hội đồng lý luận Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông cam kết toàn tâm thực hiện vai trò người đại biểu; gắn bó mật thiết với cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời các kiến nghị chính đáng đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan; tích cực tham gia thảo luận, chất vấn, giám sát các quyết sách quốc gia.

Ông cũng cho biết sẽ tập trung đóng góp xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đặc thù cho TP.HCM; thúc đẩy liên kết vùng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; giải quyết các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; chăm lo phúc lợi xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm.

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Cao Hữu Phúc, phường Tân Khánh bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, dù ai trúng cử, cũng luôn sâu sát với Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Cao Hữu Phúc, phường Tân Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Phúc, đại biểu dân cử cần quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dân sinh thiết thực như an sinh xã hội, việc làm, y tế, giáo dục, môi trường, hạ tầng giao thông… nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Bà Diệp Hồng Di, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tân Khánh góp phần tạo điều kiện để cử tri nắm bắt chương trình hành động của các ứng cử viên, từ đó cân nhắc, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: Bà Diệp Hồng Di, Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên ban thường vụ các cơ quan Đảng TP, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương.