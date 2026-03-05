Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 05/03/2026 08:46

(PLO)- Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ mất tại Texas sau thời gian chống chọi bệnh tật, để lại niềm tiếc thương trong lòng khán giả.

Mới đây, ca sĩ Duy Trường xác nhận ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại bệnh viện sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng ngày 1-3 tại bang Texas (Mỹ), hưởng dương 46 tuổi. Những ngày cuối đời, khi sức khỏe suy kiệt, một số người thân và đồng nghiệp tại Mỹ đã kịp đến thăm anh.

Hiện mẹ ca sĩ cùng một người em đang túc trực lo hậu sự, cáo phó sẽ được thông báo trong thời gian tới. Tang lễ dự kiến tổ chức giản dị.

Kasim Hoàng Vũ tên thật Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh có cha là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương, từng theo đuổi dòng nhạc rock.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp, Kasim Hoàng Vũ ghi dấu ấn qua loạt giải thưởng: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên (1996, 1998), giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Năm 2004, anh tham gia Sao Mai điểm hẹn và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Sở hữu chất giọng nội lực, phong cách khỏe khoắn, nam ca sĩ được khán giả biết đến qua các ca khúc như “Giấc mơ Chapi”, “Vì yêu”, “Tôi là ai em là ai”, “Đôi mắt Pleiku”. Ngoài ca hát, anh còn tham gia các phim “Ván cờ tình yêu”, “Chết lúc nửa đêm”.

Những năm gần đây, Kasim Hoàng Vũ định cư tại Mỹ, tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời kinh doanh riêng và chọn cuộc sống kín tiếng. Năm 2018, anh từng công bố đã có con.