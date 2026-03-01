TP.HCM: Đặc sắc chương trình nghệ thuật Đêm thơ Việt Nam 2026 01/03/2026 22:20

(PLO)- Đêm thơ Việt Nam 2026 không chỉ là điểm hẹn rằm tháng Giêng mà còn khẳng định một TP.HCM năng động, giàu bản sắc văn hóa sáng tạo.

Tối ngày 1-3, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (TP.HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Chương trình nghệ thuật Đêm thơ Việt Nam 2026 với chủ đề “Hồn thơ Việt”.

Chương trình do Sở VH&TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

﻿ Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Diễn ra trong 90 phút, Đêm thơ Việt Nam 2026 được xây dựng theo kết cấu ba chương: “Hồn đất”, “Hồn người” và “Hồn thời đại”, tái hiện hành trình thi ca dân tộc từ truyền thống đến đương đại, qua đó tôn vinh giá trị bền vững của tiếng Việt và sức sống của thơ ca trong đời sống hôm nay.

Mở đầu với chương “Hồn đất”, chương trình đưa khán giả trở về chiều sâu thi ca dân tộc qua các tác phẩm kinh điển như “Cảnh trưa”, “Bảo kính cảnh giới” trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi; thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát; trích đoạn “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du; cùng các câu đối lịch sử tôn vinh khí phách tiền nhân.

Điểm nhấn của chương là ca cảnh “Hồn đất phương Nam”, sử dụng các tác phẩm “Ngư Tiều y thuật vấn đáp”, “Hoa Phong cổ lũy”, “Gia Định kim thành” của Trịnh Hoài Đức, kết hợp âm nhạc hò lý Nam Bộ, ca dao và lời ca cổ, khắc họa đậm nét hồn đất phương Nam dung dị, hào sảng và giàu sức sống.

Không gian nghệ thuật được dàn dựng kết hợp ngâm thơ, nhạc dân tộc, múa minh họa, thư pháp và trà đạo, tạo nên bức tranh văn hóa đậm sắc truyền thống.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương “Hồn người” tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn và khí phách Việt Nam qua những tác phẩm giàu chiều sâu tư tưởng như “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?” (nhạc Văn Tiến - phỏng thơ Chế Lan Viên), các bài thơ trong “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với điểm nhấn “Ngọn đèn trong đêm”, cùng “Việt Nam, máu và hoa” của Tố Hữu và ca khúc “Tình ca mùa xuân”.

Đoàn nghệ sĩ biểu diễn tiết mục múa kết hợp quạt và kiếm trên sân khấu ánh sáng hiện đại, nổi bật với màn hình LED tạo nên mạch cảm xúc lắng đọng, khắc họa ý chí kiên cường. Ảnh: HẢI NHI

Sự kết hợp giữa ngâm thơ, phổ nhạc và múa minh họa tạo nên mạch cảm xúc lắng đọng, khắc họa ý chí kiên cường, niềm tin son sắt và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam qua những chặng đường lịch sử.

Tiếp đến là chương “Hồn thời đại” mở ra không gian sáng tạo đương đại với những tác phẩm viết về chủ quyền biển đảo như “Tổ quốc nhìn từ biển”, về nhịp sống mới qua “Thơ không gian số”, cùng các ca khúc “Đi qua thương nhớ”, “Chúc cho chúng ta đủ may mắn”. Điểm nhấn là phần “Ngẫu hứng thơ” chủ đề “Thành phố trong tim - Thành phố vươn cao”, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia trình diễn và giao lưu.

Khép lại bằng ca khúc “Tiếng Việt”, chương trình lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp của ngôn ngữ dân tộc và vai trò của thi ca trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cộng đồng.