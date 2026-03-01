Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM: Thi ca gọi tên đô thị mới 01/03/2026 13:18

(PLO)- Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng, đồng thời phát động cuộc thi thơ và tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật.

Ngày 1-3, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2026.

Với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, Ngày Thơ Việt Nam 2026 hướng đến việc lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Quang cảnh diễn ra Ngày Thơ Việt Nam 2026. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm điều kiện phát triển với diện mạo một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, quy mô hơn 14 triệu dân. Sự cộng hưởng về không gian, dân số và nguồn lực mở ra nhiều kỳ vọng mới cho thành phố.

“Thi ca không chỉ hiện diện ở khu vực trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định mà cần mở rộng, gắn kết các địa bàn mới sáp nhập, từ khu vực hồ Dầu Tiếng đến Xuyên Mộc, Bà Rịa, Lái Thiêu” - nhà văn Trịnh Bích Ngân tâm sự.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) cùng ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM (bìa phải) và nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) tại Ngày Thơ Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Cũng theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, sau 24 năm, Ngày Thơ Việt Nam đã trở thành điểm hẹn văn hóa dịp Rằm tháng Giêng tại TP.HCM, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần đô thị.

Lấy cảm hứng từ bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Thơ Việt Nam khẳng định giá trị của thi ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Thi ca hun đúc tinh thần kiên cường trong chiến tranh, nuôi dưỡng niềm tin trong hòa bình và bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng nhà thơ Lê Thiếu Nhơn tại triển lãm thơ. Ảnh: HẢI NHI

Ngày Thơ Việt Nam 2026 diễn ra trong ba ngày 27, 28-2 và 1-3 (nhằm 11, 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động.

Hội trại thơ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TP.HCM, bao gồm các câu lạc bộ thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hoạt động diễn ra từ chiều 28-2 đến hết ngày 1-3, gồm giao lưu, biểu diễn và trao giải cho các trại, tiết mục ấn tượng.

Các đại biểu tham dự tại Ngày Thơ Việt Nam 2026. Ảnh: HẢI NHI

Đường thơ trưng bày 12 poster giới thiệu 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

Chương trình thơ - nhạc “Tiếng gọi đô thị mới” diễn ra sáng 1-3, giới thiệu các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường… Chương trình do Nhà hát Kịch TP.HCM phối hợp dàn dựng, với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền cùng nhóm Lạc Việt.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh trống khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Trao đổi với PLO, nhà thơ Nho Tuấn chia sẻ, Ngày Thơ Việt Nam là dịp để những người cầm bút tìm đến nhau, cùng lắng nghe và tiếp thêm cảm hứng sáng tác. Dù lễ hội chỉ diễn ra trong ba ngày nhưng nhà thơ Nho Tuấn cho rằng đây là khoảng thời gian quý giá để gặp gỡ, giao lưu và nuôi dưỡng sự gắn kết trong giới làm thơ.

Với nhà thơ Nho Tuấn, tham dự ngày thơ không chỉ là niềm háo hức mà còn là một cách tự nhắc mình về trách nhiệm với thi ca. “Mỗi lần tham gia, tôi lại thấy mình được truyền thêm lửa. Ngọn lửa ấy giúp tôi soi lại chính mình, cố gắng viết tốt hơn và đi xa hơn trên con đường sáng tác” - nhà thơ Nho Tuấn bộc bạch.