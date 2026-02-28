Liên Bỉnh Phát: "Bính ngọ 2026 sẽ là năm gấp đôi năng lượng với điện ảnh" 28/02/2026 05:45

(PLO)- Diễn viên Liên Bỉnh Phát bước vào năm tuổi Bính Ngọ với một tâm thế tự tin và muốn cống hiến cho điện ảnh sau khi gặt hái nhiều giải thưởng. Trong vai trò Đại sứ cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới", Liên Bỉnh Phát kêu gọi mọi người lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố bằng hình ảnh và gửi dự thi.

Năm 2025 được xem là cột mốc thăng hoa trong hành trình diễn xuất của Liên Bỉnh Phát khi anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Chung (Golden Bell Awards).

Liên Bỉnh Phát phát biểu khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Chung (Golden Bell Awards).

Cũng trong năm này, anh được vinh danh “Diễn viên đột phá của năm” tại VCEP Awards 2025, tiếp tục củng cố hình ảnh một gương mặt nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng và định hướng nghề nghiệp nghiêm túc.

Ở mùa giải Mai Vàng 31-2025, nam diễn viên tiếp tục được xướng tên ở hạng mục “Nam diễn viên điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất” với vai Khang trong phim điện ảnh Quán Kỳ Nam.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát và Băng Di nhận giải nam nữ diễn viên được yêu thích nhất tại mùa giải Mai Vàng lần thứ 31-2025. Ảnh: THĂNG BÌNH

Không chỉ ghi dấu bằng hoạt động nghệ thuật, trong vai trò Đại sứ cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới, nam diễn viên còn tích cực kêu gọi cộng đồng trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của thành phố, từ nhịp sống đời thường đến sắc xuân rộn ràng.

Theo Liên Bỉnh Phát, sức nặng của một bức ảnh không nằm ở thiết bị hiện đại, mà nằm ở sự chân thật của khoảnh khắc; chính độ “thật” ấy tạo nên điểm chạm, để người xem cảm nhận rõ nhịp sống, tinh thần và hơi thở của TP.HCM.

Nhân dịp đầu năm mới, Báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trò chuyện cùng Liên Bỉnh Phát. Nam diễn viên chia sẻ nhiều suy ngẫm về lòng biết ơn, sự “biết đủ” như một điểm tựa tinh thần, cùng khát khao bền bỉ chinh phục những tầng sâu mới trong nghệ thuật.

Trong vai trò Đại sứ cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới", Liên Bỉnh Phát tích cực kêu gọi mọi người lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố bằng hình ảnh. Ảnh: VƯƠNG H. KHANH

"Biết đủ" để hạnh phúc và bền bỉ

. Phóng viên: Xin chào Liên Bỉnh Phát! Tết năm nay của anh thế nào?

+ Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Tết năm nay cũng như mọi năm, vẫn sum vầy cùng gia đình. Sở dĩ Tết thảnh thơi như vậy một phần là vì không có show (cười), phần còn lại là lịch trình đi phim của tôi kết thúc trước Tết nên ngoài tham dự một vài sự kiện, tôi có nhiều thời gian để cùng mẹ về quê, nơi có anh trai và các cháu của tôi để tận hưởng không khí xuân và đón Tết đầy đủ các thành viên trong gia đình.

. Điều anh thích nhất ở Tết là gì?

+ Mỗi buổi sáng ra đường, không khí náo nhiệt của mùa xuân làm tôi háo hức. Năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết, tôi thường dạo phố, chợ để tận hưởng không khí cuối năm tất bật đồng thời là nét tươi mới của mùa xuân. Rồi ba ngày Tết thì được vui chơi thoải mái với các cháu. Ở bên các cháu, tôi sẽ được tiếp thêm năng lượng thuần khiết vô tư, bình yên của chúng.

. Nhìn lại năm 2025 vừa qua, cảm xúc sâu đậm nhất của anh lúc này là gì?

+ Đó chắc chắn là sự hài lòng và biết ơn. Tư duy của tôi vốn là kiểu người "biết đủ", và luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Điều khiến tôi vui nhất là đến thời điểm này là mình vẫn đang bền bỉ tiếp tục con đường yêu thích, được làm việc và kiếm tiền dựa trên chính đam mê của mình. Đó là một trạng thái rất tuyệt vời mà tôi muốn lan tỏa tới mọi người.

"Biết đủ" là quan điểm giúp Liên Bỉnh Phát điềm tĩnh chinh phục những tầng sâu mới trong nghệ thuật. Ảnh: VƯƠNG H. KHANH

. Năm qua anh gặt hái được nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là Mai Vàng cho vai diễn trong "Quán Kỳ Nam". Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào khi đặt cạnh giải Kim Chung mà anh đã nhận?

+ Với tôi, mỗi giải thưởng đều có ý nghĩa riêng. Nếu giải Kim Chung là sự ghi nhận quốc tế, thì Mai Vàng là minh chứng cho thấy khán giả trong nước vẫn luôn yêu thương và công nhận mình. Được công nhận tại quê nhà luôn mang lại một niềm hạnh phúc khó tả, giúp tôi vững tin hơn trên con đường mình chọn. Việt Nam chính là "cái nôi" của tôi, nơi bộ phim đầu tiên Song Lang ra mắt năm 2018.

Những khoảng lặng và bài học từ chấn thương

. Năm 2025 dường như không chỉ có màu hồng, anh từng chia sẻ về những nuối tiếc do chấn thương chân mang lại?

+ Đúng vậy, đó là một bài học lớn về sự chủ quan. Tôi vốn là người rèn luyện thể thao mỗi ngày nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị chấn thương nặng chỉ vì một động tác đơn giản. Việc đứt dây chằng đã khiến tôi phải dừng lại ở chặng cuối chương trình Chiến sĩ quả cảm và bỏ lỡ một dự án phim hành động rất tâm đắc.

Tuy nhiên, khoảng thời gian 6 tháng dưỡng thương cũng là lúc tôi sống chậm lại, yêu thương bản thân hơn và nhận ra sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Và điểm sáng nữa là sự hối tiếc trôi qua rất nhanh.

Lúc trước tôi hối tiếc nhiều thứ nên thường bắt đầu tự vấn bản thân kiểu “giá như mình làm tốt hơn thì…" và “lẽ ra mình không nên…”. Còn bây giờ cảm giác thư thái và hài lòng với hiện tại giúp tôi nhận ra mọi thứ xảy đến, mọi thứ mà tôi đang trải nghiệm, mọi kết quả trả về sau mỗi quyết định và hành động đều xứng đáng và hợp lý.

Hiện tại, sau phẫu thuật, Liên Bỉnh Phát cho hay anh đã có thể đi lại thoải mái và sẵn sàng trở lại với các dự án phim ảnh, kể cả phim hành động. Ảnh: VƯƠNG H. KHANH

Năm tuổi Bính Ngọ: "Bứt tốc" và đa dạng hóa bản thân

. Năm Bính Ngọ 2026 cũng chính là năm tuổi của anh. Anh có lo ngại về quan niệm "năm tuổi" thường gặp nhiều khó khăn?

+ Tôi lại tư duy theo hướng ngược lại. Tôi không ngại mà còn cảm thấy sung sức hơn. Đồng thời tin rằng đây là năm mình sẽ có gấp đôi năng lượng để chú ngựa này bứt tốc nhanh hơn. Dù diện mạo có thể chững chạc hơn một chút, nhưng tinh thần của tôi vẫn luôn trẻ trung, năng động và không ngừng cập nhật để bắt kịp dòng chảy xã hội.

. Trong năm mới này, anh mong muốn tìm kiếm một hình tượng nhân vật như thế nào?

+ Tôi luôn tìm kiếm những vai diễn có nhiều lớp lang, có những "góc khuất" nội tâm để nhân vật có lý do hành động. Tôi không quan trọng đó là vai chính diện hay phản diện, miễn là nhân vật đó có cái "inside" thú vị. Ví dụ, một nhân vật phản diện nhưng được khai thác sâu về lý do vì sao họ bị "hắc hóa" sẽ là một trải nghiệm mà tôi rất muốn thử sức.

. Tiếp tục đảm nhận vai trò Đại sứ cho cuộc thi ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh - Sắc màu mới" lần 2, anh muốn gửi gắm điều gì qua vai trò này?

+ Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện bình dị của thành phố trong dịp xuân này. Không cần máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc điện thoại và một góc nhìn đầy cảm xúc là bạn đã có thể tham gia. Tôi đang rất mong chờ được xem những khoảnh khắc thú vị mà mọi người gửi về cho chương trình.

﻿ ﻿ Liên Bỉnh Phát cho hay anh rất mong chờ được ngắm nhìn những "sắc màu mới" của thành phố qua hình ảnh của mọi người. Ảnh: VƯƠNG H. KHANH

. Nhân dịp năm mới, anh có lời chúc nào gửi đến độc giả?

+ Tôi xin chúc quý độc giả báo Pháp Luật TP.HCM có năm mới luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần tích cực, lạc quan để có nhiều sáng tạo bứt phá. Chúc mọi người luôn có những khoảnh khắc bình an bên cạnh những người thân yêu và vạn sự thành công.

. Xin cảm ơn anh!

Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 nhận ảnh đến hết ngày 31-3 Với chủ đề "Sắc xuân mới - Niềm tin mới", Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 được phát động trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện về tổ chức, tư duy, tầm nhìn và khát vọng phát triển, nối tiếp thành công của mùa đầu tiên. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên, đặc biệt khuyến khích các bạn trẻ, sinh viên, nhân viên văn phòng và những ai yêu thích nhiếp ảnh.