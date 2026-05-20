Phim về áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn sắp lên sóng VTV 20/05/2026 11:16

(PLO)- Bộ phim Phía bên kia thành phố chạm đến vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn được phát sóng trên kênh VTV1 từ 27-5.

Bắt đầu từ ngày 27-5-2026, bộ phim Phía bên kia thành phố sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV1.

Bộ phim khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và gia đình, là câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, những góc khuất trong đời sống học đường, áp lực thành tích và hành trình chuộc lỗi của những đứa trẻ từng lạc đường và chịu nhiều tổn thương.

Không lựa chọn cách kể nặng nề, bộ phim mở ra một thế giới tuổi trẻ vừa trong trẻo, sôi nổi, vừa nhiều vết xước, sai lầm và để lại hệ quả.

Phía sau mỗi hành vi làm tổn thương người khác là những áp lực âm thầm của mỗi bạn trẻ Cương, Khuê hay Tuyết Lan,… và cả các bậc phụ huynh như bà Nhung – mẹ Tuyết Lan, người mẹ kỳ vọng thành tích.

Bà Xuân – mẹ Khuê, người phụ nữ có những mặc cảm xuất thân; hay bà Phúc – mẹ Cương, người phụ nữ nóng tính, vất vả mưu sinh nên chưa đủ thời gian để bảo ban con cái mà thay vào đó là nổi giận, đánh mắng,…

Mỗi nhân vật đều được đặt trong những lát cắt tâm lý phức tạp, nhiều chiều, để khán giả không chỉ phán xét, mà còn suy ngẫm.

Phía bên kia thành phố chạm đến vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn – mảng đề tài ít khi phim truyền hình đề cập tới.

Ê- kíp lựa chọn một giọng kể giàu sức sống, có sự đan xen giữa hài hước của tuổi học trò, tình bạn trong trẻo, những rung động đầu đời và hơi ấm gia đình. Chính sự cân bằng này giúp bộ phim vừa gần gũi với khán giả trẻ, vừa đủ chiều sâu để chạm đến các bậc phụ huynh.

Dàn diễn viên trẻ đảm nhận các vai chính cho bộ phim như một làn gió mới cho bộ phim. Đảm nhận vai Cương là diễn viên trẻ Võ Hoài Vũ mang đến hình ảnh một cậu học sinh ngổ ngáo, bộc trực, có nhiều chuyển biến tâm lý.

Đối lập với Cương là Khuê – “thiên tài toán học” hướng nội, do Thái Vũ thể hiện. Thái Vũ từng để lại ấn tượng với vai Việt – một nhân vật đầy nội tâm trong Cha tôi người ở lại.

Trong lần xuất hiện này, Thái Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh trong vai Khuê, không gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại có chiều sâu nội tâm lớn: sự cô độc, mặc cảm, kiêu hãnh và những tổn thương âm ỉ.

Lần đầu đảm nhiệm vai chính, Tú Quyên vào vai Tuyết Lan – cô gái mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm đầy rạn vỡ.

Tuyến gia đình do ba diễn viên đã khá thân thuộc với khán giả truyền hình đảm nhận, mỗi diễn viên là một màu sắc rất đặc trưng: diễn viên Huyền Sâm đảm nhận vai bà Xuân – mẹ Khuê, Khánh Linh vai bà Phúc – mẹ Cương.

Hai bà mẹ từng cưu mang, nương tựa vào nhau, tính cách có phần trái ngược nhưng bỏ qua những hiểu lầm, dằn vặt họ đều là những người mẹ dành hết những gì mình có cho những đứa con yêu thương của mình.

Một trong những nhân vật mang tính biểu tượng cho chủ đề giáo dục và áp lực thành tích là bà Nhung – mẹ của Tuyết Lan, do Thuỳ Dương đảm nhận.

Cô bé Thảo – em gái Cương do bé Ali Thục Phương hoá thân là một điểm sáng đầy năng lượng cho bộ phim.

Phía bên kia thành phố còn có sự tham gia của các diễn viên: Nguyễn Lê Như Thành, Nguyên Châu, Trung Anh,…