Khu tập thể cũ chờ giải tỏa trở thành bối cảnh cho phim lên sóng VTV 06/05/2026 17:04

(PLO)- Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết đã lâu lắm không có phim lấy bối cảnh khu tập thể, không gian từng rất quen thuộc nhưng nay dần biến mất.

Chiều 6-5, Trung tâm Phim Truyền hình (VFC) – Đài Truyền hình Việt Nam đã công bố bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn.

Bộ phim khai thác đời sống của thế hệ trung niên trong xã hội hiện đại, đặt trong bối cảnh một khu tập thể cũ đang chờ giải tỏa. Không gian này vừa gợi cảm giác hoài niệm, vừa chứa đựng nhiều biến động, nơi những con người bình thường phải đối diện với những thử thách không hề bình thường.

Phim "Dưới ô cửa sáng đèn" lấy bối cảnh khu tập thể cũ. Ảnh: VFC

Giữa vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, các nhân vật buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội và mất mát không khiến họ gục ngã, mà trở thành chất xúc tác để mỗi người tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

Tác phẩm chạm tới nhiều vấn đề thời sự của đời sống như khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh, đổ vỡ hôn nhân hay sự cô đơn trong chính gia đình mình.

Tuy nhiên, bộ phim lựa chọn góc nhìn tích cực, đề cao khả năng vượt qua nghịch cảnh, chữa lành và tiếp tục sống. Các tình huống được xây dựng với những “cú bẻ lái” bất ngờ nhưng hợp lý, tạo nên chiều sâu tâm lý và sự đồng cảm.

Không gian khu tập thể với những “ô cửa luôn sáng đèn” trở thành biểu tượng xuyên suốt, nơi chứng kiến mọi vui buồn và cũng là điểm tựa tinh thần cho những con người tưởng chừng xa lạ. Đây là yếu tố tạo nên màu sắc “đời” đậm nét văn hóa Việt cho bộ phim.

Chia sẻ tại họp báo, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết đã lâu lắm không có phim lấy bối cảnh khu tập thể – không gian từng rất quen thuộc nhưng nay dần biến mất.

Dù khu tập thể không còn những ồn ào, bếp than tổ ong như trước, nhưng tình cảm con người dành cho nhau vẫn vậy.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cũng chia sẻ, trong vài năm nữa nếu khu tập thể không còn thì bộ phim sẽ giữ lại được một góc ký ức ấy.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ tại họp báo. Ảnh: VIẾT THỊNH

Đáng chú ý, Dưới ô cửa sáng đèn quy tụ dàn diễn viên thực lực, kết hợp nhiều thế hệ. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Quang Sự, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Thanh Hương, Ngọc Huyền, Du Ka… phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Trọng, nghệ sĩ Tú Oanh, Tiến Lộc, Đức Hiếu… góp phần tạo chiều sâu cảm xúc và sức nặng cho tác phẩm.

Dưới ô cửa sáng đèn sẽ chính thức lên sóng vào 20 giờ các ngày thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3 trong tháng 5 này, ngay sau khi phim Bước chân vào đời khép lại.