Phim ca nhạc 'Thị phi' của ca sĩ Ngọc Khuê phản ánh xã hội hiện đại 17/04/2026 22:38

(PLO)- Phim ca nhạc "Thị phi" tạo nên bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại, nơi thị phi là một phần của đời sống và hệ quả của lựa chọn.

Ngày 17-4-2026, dự án phim ngắn âm nhạc Thị Phi chính thức ra mắt tại Hà Nội. Dự án do ca sĩ Ngọc Khuê đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, phát hành bởi công ty giải trí Đĩa Bay Entertainment do cô và Huy Ngô đồng sáng lập.

Thị Phi là phim ngắn âm nhạc mang màu sắc hài hành động, khai thác đời sống đô thị hiện đại, nơi ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai, trắng và đen trở nên mong manh.

Bộ phim sử dụng âm nhạc làm phương tiện kể chuyện xuyên suốt, kết hợp yếu tố điện ảnh nhằm tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc và phản chiếu xã hội.

Hình ảnh ca sĩ Ngọc Khuê và con trai trong phim. Ảnh: NSX

Phần âm nhạc được xây dựng như một EP độc lập, song hành cùng câu chuyện của nhân vật chính “Đặc vụ chuồn chuồn” do Ngọc Khuê thủ vai.

Ba ca khúc đại diện cho ba lát cắt tâm lý và ba giai đoạn trong cuộc đời đầy “thị phi” của nhân vật, từ lựa chọn, đối mặt đến buông bỏ và tìm thấy bình yên.

Ca khúc đầu tiên Lựa chọn của em luôn là anh mang màu sắc synth pop hiện đại, thể hiện nội tâm của một người phụ nữ đứng giữa lý trí và con tim, với quyết định yêu trong hiểu rõ và chấp nhận tổn thương.

Ở ca khúc thứ hai Thị Phi, không khí chuyển sang disco funk với nhịp điệu sôi động, tái hiện vòng xoáy của ánh nhìn, lời đồn và định kiến xã hội. Bài hát thể hiện khoảnh khắc nhân vật không còn né tránh mà lựa chọn đối diện.

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Vượng chia sẻ về bộ phim ca nhạc. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ca khúc cuối Bạn đời (Remix Vinahouse), sáng tác của Huy Ngô, mang diện mạo mới với nhịp điệu nhanh, bass dày và cấu trúc âm thanh rõ nét. Tác phẩm đẩy cảm xúc lên cao trào, khép lại hành trình bằng sự lựa chọn bước tiếp với trái tim rộng mở.

Ngoài ba ca khúc chính, phần âm nhạc, thiết kế âm thanh và hiệu ứng được thực hiện với công nghệ âm thanh không gian. Dự án do Huy Ngô đảm nhiệm vai trò sản xuất âm thanh, hướng tới tiêu chuẩn Dolby Atmos.

Bối cảnh phim đặt tại một khu tập thể cũ giữa lòng thành phố, kể về những con người bình dị nhưng ẩn chứa nhiều bí mật.

Các tuyến nhân vật đan xen, tạo nên bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại, nơi “thị phi” không chỉ là lời đồn mà còn là hệ quả của lựa chọn, định kiến và góc khuất trong mỗi con người.

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ: Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Vượng, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong.

Thị Phi được hoàn thiện theo định dạng âm thanh Dolby Atmos và ra mắt tại rạp chiếu phim Dolby Atmos - BHD Hà Nội vào ngày 17-4-2026.