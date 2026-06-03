Cận cảnh hình ảnh Ngai vua triều Nguyễn đã được phục chế sau sự cố bị bẻ gãy

Ngày 3-6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn vừa được phục chế thành công, giữ nguyên hiện trạng gốc sau khi bị một đối tượng phá hoại làm gãy nát phần tay ngai.
Quá trình phục chế, đơn vị thi công áp dụng kỹ thuật truyền thống, sử dụng sơn ta, vàng thật để gắn kết 14 mảnh vỡ, xử lý vết nứt bằng gỗ đồng chất và bột gỗ trộn sơn sống.
Quá trình làm bảo đảm nguyên tắc không can thiệp xâm lấn, không làm mới hiện vật và không sáng tạo thêm hoa văn.
Như PLO đã thông tin, vào ngày 24-5-2025, Hồ Văn Phương Tâm (ngụ TP Huế) vào tham quan Đại Nội Huế.
Lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ di tích lơ là, Tâm đã vượt qua rào chắn, leo lên Ngai vua triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa để ngồi. Người này sau đó đã bẻ gãy phần tay của ngai vàng.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tâm về hành vi phá hoại tài sản.
Sau sự cố trên, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đưa chiếc ngai vàng bảo vật về Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế để cất giữ, bảo quản và phục chế.