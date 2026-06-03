Ngai vua triều Nguyễn bị bẻ gãy đã được phục chế 03/06/2026 16:13

(PLO)- Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã được phục chế và sẽ được trưng bày trở lại tại điện Thái Hòa.

Ngày 3-6, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xác nhận bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã được phục chế xong, sẽ trưng bày trở lại ở điện Thái Hòa vào 4-6.

Theo đó, quy trình phục chế được triển khai tuần tự qua nhiều bước khoa học và nghiêm ngặt nhằm trả lại hiện trạng giống với thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia vào năm 2015.

Việc phục chế tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc bảo tàng học, dựa trên các cứ liệu khoa học, lịch sử và bảo tồn tối đa yếu tố gốc. Các chuyên gia phục hồi các chi tiết theo nguyên bản, không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết hay làm mới hiện vật.

Ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa khi chưa bị một người đàn ông phá hoại

Như PLO đã thông tin, vào ngày 24-5-2025, Hồ Văn Phương Tâm (ngụ TP Huế) vào tham quan Đại Nội Huế.

Lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ di tích lơ là, Tâm đã vượt qua rào chắn, leo lên Ngai vua triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa để ngồi. Người này sau đó đã bẻ gãy phần tay của ngai vàng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tâm về hành vi phá hoại tài sản.

Sau sự cố trên, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đưa chiếc ngai vàng bảo vật về Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế để cất giữ, bảo quản và phục chế.