Độc đáo 28 mô hình trái cây 'kể chuyện' đất Sen hồng Đồng Tháp 05/06/2026 21:12

Ngày 5-6, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp khai mạc Hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây với chủ đề “Đồng Tháp ngọt vị phù sa - Đậm đà tình đất”, trong khuôn khổ Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Ngay từ ngày đầu, hội thi đã tạo không khí sôi động với 28 mô hình dự thi, gồm 2 đội nghệ nhân và 26 đội đến từ Hội Nông dân các xã, phường. Từ những loại trái cây, nông sản quen thuộc, các đội thi đã tạo nên những tác phẩm mang tính tạo hình và thông điệp riêng.

Không chỉ là cuộc tranh tài, hội thi còn mang đến một không gian trưng bày sinh động, nơi trái cây trở thành chất liệu nghệ thuật. Mỗi mô hình là một câu chuyện được thể hiện bằng hình khối, màu sắc của nông sản, phản ánh tình yêu quê hương và niềm tự hào về sản vật địa phương.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm tôn vinh sự sáng tạo của nông dân trong việc nâng cao giá trị nông sản, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và nông sản Đồng Tháp đến với du khách.

Hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây với chủ đề “Đồng Tháp ngọt vị phù sa - Đậm đà tình đất”.

Từ những loại trái cây, nông sản quen thuộc, các đội thi đã tạo nên những tác phẩm mang tính tạo hình và thông điệp riêng.

Hội thi là 1 trong sự kiện khuôn khổ Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Nổi bật tại hội thi là mô hình “Hồn Sen Đất Tháp” của Hội Nông dân các xã Tháp Mười, Thanh Mỹ, Trường Xuân, Đốc Binh Kiều và Mỹ Quí. Tác phẩm được thiết kế theo hình tượng Tháp Mười 10 tầng, kết hợp hoa sen cùng nhiều loại trái cây như sầu riêng, mít, dừa, dứa, chanh, ổi.

Mô hình tái hiện hình ảnh vùng Đồng Tháp Mười từ vùng đất phèn ngập nước trở thành vùng sản xuất nông nghiệp, qua đó giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Hội thi dự kiến trao giải vào ngày 8-6.