Đồng Tháp: Nhịp sống miệt vườn thành sản phẩm du lịch 17/02/2026 10:44

Tối thứ Bảy, con đường Bãi Giồng rực sáng ánh đèn. Tiếng chày quết bánh phồng thình thịch xen lẫn câu vọng cổ mùi mẫn, mùi bánh nướng thơm lừng quyện trong gió sông.

Giữa không gian đậm chất miền Tây ấy, “Đêm Tân Thuận Tây” đang dần trở thành điểm hẹn cuối tuần của người dân và du khách khi về với phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Không phải là một khu chợ đêm đơn thuần, “Đêm Tân Thuận Tây” được hình thành từ tháng 7-2024, khi địa phương còn là xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh cũ (nay thuộc ấp Tân Dân, phường Cao Lãnh). Mô hình ra đời trên cơ sở thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng.

Lấy đời sống thường nhật làm chất liệu du lịch

Không gian trải nghiệm được tổ chức tại khu vực Thuận Tân Hội quán và tuyến đường Bãi Giồng - nơi còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống, sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng sông nước.

Nhằm phục vụ quý bà con và du khách du xuân, tham quan - trải nghiệm phiên chợ quê ngày Tết, Không gian trải nghiệm "Đêm Tân Thuận Tây" vẫn hoạt động ngày 21-2 (Mùng 5 Tết) từ 14h00 - 20h00 tại Thuận Tân Hội quán (Đường Bãi Giồng, khóm Tân Dân, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Hoạt động đờn ca tài tử tại "Đêm Tân Thuận Tây"

Ngay từ đầu, mô hình xác định người dân là chủ thể. Khách đến đây không chỉ để ăn uống, tham quan mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động gắn với đời sống lao động thường nhật: quết và nướng bánh phồng, xắt thuốc rê, làm bánh dân gian, tham quan nhà cổ, giao lưu đờn ca tài tử, trải nghiệm giũ cá theo con nước.

Trong giai đoạn đầu, có 33 hộ dân đăng ký tham gia, trong đó chín hộ hoạt động trong khuôn viên hội quán và 24 hộ dọc tuyến đường. Sau 35 tuần vận hành, không gian này ước tính đón hơn 19.000 lượt khách, thu hút nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh, từng bước tạo nguồn thu nhập cho người dân tham gia ẩm thực, dịch vụ và trải nghiệm.

Từ một hoạt động thử nghiệm, “Đêm Tân Thuận Tây” dần trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp cuối tuần, góp phần tạo động lực để cộng đồng đồng hành cùng chính quyền trong phát triển du lịch.

Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ những hạn chế: chất lượng hoạt động chưa đồng đều, công tác tổ chức còn lúng túng, hạ tầng và cảnh quan cần đầu tư chỉnh trang. Tháng 10-2025, mô hình tạm ngưng để rà soát, đánh giá và điều chỉnh.

Việc tạm ngưng được xác định là bước cần thiết nhằm củng cố bộ máy quản lý, hoàn thiện quy hoạch không gian, tiếp thu ý kiến từ ngành chuyên môn, doanh nghiệp, người dân và du khách, trước khi tái khởi động với diện mạo bài bản hơn.

Ngày 3-1-2026, không gian chính thức sáng đèn trở lại. Thời gian hoạt động từ 14h-20h thứ Bảy hàng tuần.

Hiện có 22 quầy ẩm thực hoạt động, trong đó 19 quầy tập trung trong khu trải nghiệm và ba quầy bán tại nhà, phục vụ hơn 60 món ăn dân dã đặc trưng miền Tây. Công tác phục vụ được chú trọng với ba bãi giữ xe bố trí hợp lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Đến với "Đêm Tân Thuận Tây", du khách được hoà mình vào nhịp sống người dân, tham gia các hoạt động gắn với đời sống lao động thường nhật.

Cán bánh phồng thủ công

Trải nghiệm nướng bánh phồng

Du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian

Trải nghiệm hoạt động cất vó

Sau 5 tuần hoạt động trở lại, mỗi đêm thu hút trung bình 300-500 lượt khách. Không gian dần ổn định, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch gắn với hiệu quả kinh tế – xã hội.

Hướng đến du lịch xanh, bền vững

Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, cho biết thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng du lịch xanh, bền vững, gắn với văn hóa bản địa và có trách nhiệm với môi trường.

“Chúng tôi xác định lấy người dân làm chủ thể, văn hóa truyền thống làm nền tảng. Chính quyền đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ và kết nối nguồn lực để mô hình phát triển ổn định, lâu dài”, lãnh đạo phường Cao Lãnh cho biết.

Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” là mô hình du lịch cộng đồng về đêm với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Định hướng sắp tới là hoàn thiện nội dung tour theo chiều sâu văn hóa, chú trọng kể câu chuyện về vùng đất, con người và nghề truyền thống; tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số; ứng dụng công nghệ trong quảng bá và thanh toán, tạo thuận tiện cho du khách.

Song song đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tiếp tục được chú trọng. Từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp nhưng vẫn đậm chất miền Tây.