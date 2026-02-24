Thủ tục đi máy bay có những điều chỉnh quan trọng, hành khách cần chú ý 24/02/2026 16:01

(PLO)- Từ ngày 3-2, hành khách đi máy bay không còn được sử dụng giấy phép lái xe để làm thủ tục bay theo quy định mới tại Thông tư 14/2026 của Bộ Công an.

Theo Thông tư 14/2026 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 3-2, quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách khi làm thủ tục đi máy bay đã có những điều chỉnh quan trọng.

Đối với chuyến bay quốc tế, hành khách cần có hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh. Các loại giấy tờ khác bao gồm giấy miễn thị thực, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thẻ căn cước hoặc căn cước công dân (nếu có thỏa thuận cho phép). Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Thông tư 14/2026 của Bộ Công an có những thay đổi về giấy tờ nhân thân khi làm thủ tục đi máy bay. Ảnh: THU TRINH.

Đối với chuyến bay nội địa, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID); hộ chiếu hoặc giấy thông hành; thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước; giấy khai sinh, trích lục hộ tịch, trích lục giấy khai sinh, văn bản xác nhận thông tin hộ tịch (đối với trẻ em dưới 14 tuổi); giấy chứng sinh (đối với trẻ em dưới 2 tháng tuổi).

Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng giấy chứng minh, chứng nhận của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không. Các loại giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an xác nhận, giấy xác nhận vừa chấp hành xong bản án hoặc giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em đang nuôi dưỡng (có giá trị 6 tháng) cũng được chấp nhận.

Đáng chú ý, giấy phép lái xe đã không còn nằm trong danh sách các loại giấy tờ hợp lệ để làm thủ tục bay.

Giấy phép lái xe đã không còn nằm trong danh sách giấy tờ để làm thủ tục bay. Ảnh: MINH HOÀNG.

Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài, các giấy tờ cần thiết gồm: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan cư trú tại Việt Nam. Các loại giấy tờ này gồm thị thực, giấy miễn thị thực, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đi lại doanh nhân APEC. Hành khách cũng có thể sử dụng chứng minh thư ngoại giao do Bộ Ngoại giao cấp; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không loại dài hạn; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Trường hợp hành khách mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ. Các văn bản này phải có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi mất hộ chiếu, có dán ảnh và dấu giáp lai. Công hàm hoặc công văn xác nhận có giá trị sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày xác nhận.