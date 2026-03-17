UAV uy hiếp sân bay Đà Nẵng, Cát Bi: Thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn khách bị ảnh hưởng 17/03/2026 17:26

(PLO)- Ngành hàng không cảnh báo tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay đang gia tăng, gây gián đoạn khai thác và đe dọa an toàn bay.

Ngày 17-3, Cục Hàng không họp đánh giá tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV) uy hiếp hoạt động bay tại các cảng hàng không.

Theo cơ quan này, thời gian qua liên tục ghi nhận UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại một số sân bay quốc tế, như Đà Nẵng, Cát Bi.

Thống kê của Vietnam Airlines cho thấy từ ngày 17 đến 24-2, các vụ việc liên quan UAV gây thiệt hại khoảng 5,6 tỉ đồng. Khoảng 9.200 hành khách bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tối 15-3, một sự cố nghi liên quan UAV xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, khiến hoạt động khai thác gián đoạn khoảng 4 giờ. Bốn chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, 5 chuyến khác chưa thể cất cánh đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Cục Hàng không họp giải quyết các vụ việc liên quan đến UAV. Ảnh: CTV

Từ vụ việc này, ông Mai Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay (Cục Hàng không Việt Nam), cho rằng cần rà soát, bổ sung điều kiện đánh giá rủi ro trong khai thác. Đồng thời, phải làm rõ tiêu chí dừng hoặc hạn chế bay khi phát hiện UAV, cũng như thời điểm kết thúc cảnh báo.

Để hạn chế tình trạng UAV hay hoạt động thả diều, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc sân bay Nội Bài, cho biết đơn vị đã phối hợp các địa phương giáp ranh đẩy mạnh tuyên truyền. Nhiều hình thức được triển khai như dán áp phích, đăng thông tin trên fanpage, nhằm nâng cao nhận thức người dân về an toàn bay liên quan UAV, flycam.

Kết luận, Phó Cục trưởng Hồ Minh Tấn cho biết Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương có sân bay, yêu cầu tăng cường ngăn chặn UAV uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

Ông Tấn thống nhất đề xuất sau 60 phút kể từ khi nhận báo cáo cuối cùng, nếu không phát hiện thêm vật thể lạ, có thể kết thúc cảnh báo và đưa hoạt động bay trở lại bình thường.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các đơn vị hoàn thiện quy chế phối hợp, đề xuất bổ sung thiết bị phát hiện UAV. Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc vật thể bay gần sân bay, đặc biệt trong hành lang bay, để tránh uy hiếp an toàn hàng không.