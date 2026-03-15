Chiến sự Nga - Ukraine 15-3: Hàng chục UAV dồn dập tấn công Moscow; Tàu chở dầu Hy Lạp trúng không kích ngoài khơi bờ biển Nga 15/03/2026 07:47

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Zaporizhzhia bị không kích dữ dội, 1 người chết và 19 người bị thương; Hai bên nêu thương vong của nhau; Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng không kích.

Ukraine: Nga ném bom dẫn đường vào Zaporizhzhia, 1 người chết, 19 người bị thương.

Ngày 14-3, Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng Nga đã ném bom dẫn đường vào một khu dân cư ở Zaporizhzhia, khiến 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Một trong những nạn nhân bị thương, một thiếu niên 17 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công.

Hiện trường vụ tấn công vào một khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 14-3. Ảnh: Ivan Fedorov/Telegram

Theo ông Fedorov, vào khoảng 4 giờ 30 chiều 14-3 (giờ địa phương), Nga đã phóng 4 quả bom có ​​điều khiển nhắm vào các căn hộ và nhà ở trong thành phố. Một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường vụ tấn công.

Vị tỉnh trưởng nói thêm rằng có 2 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và đã được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Các khu vực khác ở Ukraine cũng báo cáo về các đòn tấn công của Nga.

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 402/430 máy bay không người lái (UAV) và 58 tên lửa do lực lượng Nga phóng. Mặc dù đã đánh chặn được các mục tiêu này, 6 tên lửa và 28 UAV vẫn rơi trúng 11 địa điểm.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu vực dân cư, các quan chức Ukraine cảnh báo về áp lực liên tục lên hệ thống năng lượng của nước này.

“Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kiev, nhưng thật không may, nhà cửa, trường học và các doanh nghiệp dân sự cũng bị ảnh hưởng” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Tại Kiev, 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đêm qua, chính quyền địa phương cho biết.

Tỉnh Kharkiv ghi nhận 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin nói rằng các cuộc tấn công của Nga tại Kherson đã khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin đưa tin về 3 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga.

Tỉnh Sumy ghi nhận 3 trường hợp bị thương sau khi Nga phát động gần 80 cuộc tấn công vào 35 khu dân cư.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.278.430 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 810 thương vong trong ngày 14-3.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV dồn dập tấn công Moscow

Thị trưởng TP Moscow (Nga) - ông Sergey Sobyanin tuyên bố rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 60 UAV hướng về thủ đô vào ngày 14-3.

Ông Sobyanin nói rằng trong suốt cả ngày, nhiều nhóm UAV của Ukraine đã bị chặn lại trên đường đến Moscow. Tính đến 23 giờ 25 ngày 14-3 (giờ địa phương), Nga đã chặn được 65 UAV.

Các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn, và chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào.

Mối đe dọa từ UAV cũng khiến các sân bay Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow phải tạm thời ngừng các chuyến bay.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các đơn vị phòng không đã phá hủy 280 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực khác nhau của Nga, bao gồm hàng chục chiếc trên bầu trời Moscow.

Hãng thông tấn TASS đưa tin vào rạng sáng 15-3 rằng vụ tấn công bằng UAV vào Moscow ngày 14-3 đã trở thành vụ tấn công lớn nhất kể từ đầu năm.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.135 binh sĩ trong các trận giao chiến với Nga trong 24 giờ qua.

Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga

Tàu chở dầu Maran Homer. Ảnh: marinetraffic

Một tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp mang tên Maran Homer đã bị hư hại trong một vụ tấn công nghi bằng “UAV hoặc tên lửa” khi đang di chuyển qua Biển Đen vào ngày 14-3, Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp Vassilis Kikilias cho biết.

Ông Kikilias nói với Đài phát thanh – truyền hình nhà nước Hy Lạp rằng con tàu bị tấn công trong vùng lãnh hải Nga trên Biển Đen, ngoài khơi TP Novorossiysk. Dù lúc đó không chở hàng, tàu chở dầu này được tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron thuê và dự kiến nhận một lô dầu thô từ Kazakhstan.

Theo vị bộ trưởng, thủy thủ đoàn gồm 10 người Hy Lạp, 13 người Philippines và 1 người Romania; không ai bị thương trong vụ việc.

“Tôi cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các tàu treo cờ Hy Lạp và thuộc sở hữu của Hy Lạp là điều không thể chấp nhận” - ông Kikilias nói, đồng thời cho biết Hy Lạp dự định gửi “đơn khiếu nại mạnh mẽ” tới quốc gia chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Kikilias không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng nói rằng Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công trên Biển Đen.

Công ty Maran Tankers Management Inc, chủ sở hữu con tàu, cho biết tàu Maran Homer dự kiến ​​sẽ “vào cảng Caspian Pipeline Consortium để nhận một lô hàng dầu thô của Kazakhstan”. Vụ tấn công chỉ gây ra “thiệt hại nhỏ về vật chất cho boong và thiết bị trên boong”, theo công ty.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.