Ngày đẫm máu ở Lebanon, hơn 70 người thương vong vì đòn đánh mạnh của Israel 27/05/2026 10:43

(PLO)- Phía Lebanon cho biết đòn không kích quy mô lớn của Israel vào miền nam nước này đã khiến 70 người thương vong, trong khi Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 32 chiến dịch tấn công đáp trả vào quân Israel.

Ngày 26-5, Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam nước này vào cùng ngày đã khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương, hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA đưa tin.

Theo hãng tin Reuters, Israel đã không kích tổng cộng 120 đợt vào Lebanon trong ngày 26-5, là một trong những ngày tấn công quy mô lớn nhất của Israel nhắm vào Lebanon thời gian qua.

Bộ Y tế Lebanon cho biết trong số người chết bao gồm ít nhất 4 trẻ em và 3 phụ nữ, song không phân biệt giữa dân thường và các tay súng. Riêng khu vực Burj al-Shamali gần thành phố Tyre ghi nhận 14 người thiệt mạng.

Theo Bộ Y tế Lebanon, số thương vong nói trên được ghi nhận sau hàng loạt cuộc tấn công quân sự của Tel Aviv nhằm vào nhiều thị trấn và làng mạc ở khu vực này trong ngày qua.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon thực hiện công tác cứu nạn sau cuộc không kích của Israel tại khu vực al-Hosh ở miền nam Lebanon ngày 26-5. Ảnh: AFP

Phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 32 chiến dịch riêng rẽ nhằm vào quân đội Israel hoạt động tại miền nam Lebanon trong ngày 26-5.

Theo thông báo của Hezbollah, các tay súng của lực lượng này đã tham gia giao tranh trực tiếp, đồng thời triển khai các đợt tập kích quy mô lớn bằng rocket, pháo binh và UAV để đối phó đà tiến quân của Israel, đặc biệt tập trung quanh thị trấn Zawtar al-Sharqiya.

Hezbollah cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy hoặc đánh trúng nhiều xe tăng Merkava, xe bọc thép, hệ thống thông tin liên lạc và một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Iron Dome của Israel.

Kênh Al Jazeera đưa tin quân đội Israel trong khoảng 10 giờ ngày 6-5 đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với gần 50 thị trấn, làng mạc và toàn bộ thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon trước các cuộc tấn công dự kiến.

Theo Al Jazeera, quân đội Israel yêu cầu người dân tại các khu vực bị nhắm mục tiêu phải di chuyển về phía bắc sông Zahrani, nằm cách biên giới Israel khoảng 40 km.

Về phía Israel, sáng 27-5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một rocket phóng từ lãnh thổ Lebanon đã kích hoạt còi báo động tại miền bắc Israel.

Theo IDF, quả rocket rơi xuống khu vực trống và không gây thương vong.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 26-5 tuyên bố nước này đang “tăng cường các hoạt động quân sự” tại Lebanon bằng cách kiểm soát các vị trí chiến lược và củng cố vùng đệm an ninh, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận trong những ngày gần đây đã mở rộng các chiến dịch trên bộ tại một số khu vực ở miền nam Lebanon nhằm đẩy lực lượng Hezbollah lùi xa hơn khỏi khu vực biên giới.