Vụ bồn hóa chất ở California: ‘Kịch bản tồi tệ nhất’ đã qua, khởi động điều tra hình sự 26/05/2026 10:21

Khu vực sơ tán quanh bồn hóa chất có nguy cơ phát nổ ở miền nam California đang được thu hẹp sau khi giới chức cho biết “kịch bản tồi tệ nhất” về một vụ nổ thảm khốc đã được ngăn chặn, theo đài ABC News.

Giảm quy mô sơ tán

Tại cuộc họp báo tối 25-5 (giờ Mỹ), ông Amir El- Farra - Cảnh sát trưởng hạt Garden Grove cho biết khoảng 16.000 người vẫn nằm trong diện phải sơ tán. Con số này giảm mạnh so với khoảng 50.000 người tại TP Garden Grove và nhiều khu dân cư lân cận vào thời điểm khủng hoảng căng thẳng nhất, khi giới chức lo ngại chỉ còn hai kịch bản có thể xảy ra: bồn chứa phát nổ hoặc hóa chất bị rò rỉ.

“Thảm họa nghiêm trọng nhất và kịch bản tồi tệ nhất đã được kiểm soát và giải quyết” - Quyền Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa quận Orange TJ McGovern phát biểu tại cuộc họp báo tối 25-5.

Cảnh sát Quận Cam đứng gác khi người dân sơ tán tìm nơi trú ẩn do nguy cơ từ bồn hóa chất. Ảnh: Allen J. Schaben/ Los Angeles Times

Trước đó, cũng trong ngày 25-5, giới chức cho biết cuộc khủng hoảng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng nếu xảy ra rò rỉ hoặc nổ thì quy mô sẽ nhỏ hơn đáng kể so với kịch bản tồi tệ nhất ban đầu.

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng nguy cơ xảy ra BLEVE [vụ nổ hơi do chất lỏng sôi giãn nở] hiện không còn nữa. Mối đe dọa đó đã được loại bỏ” - ông McGovern nói.

Bồn chứa này nằm tại một cơ sở hàng không vũ trụ ở Garden Grove, cách TP Los Angeles khoảng 48 km về phía nam.

Sự việc bắt đầu từ hôm 22-5, khi một bồn hóa chất chứa các chất độc hại tại công ty sản xuất GKN Aerospace - doanh nghiệp chế tạo động cơ và càng đáp cho cả máy bay dân dụng lẫn quân sự - xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt, có thể dẫn tới nổ hoặc tràn hóa chất.

Theo Cơ quan Cứu hỏa quận Orange, bồn chứa dung tích 34.000 gallon (khoảng 129.000 lít) này chứa methyl methacrylate, một loại hóa chất công nghiệp dùng trong sản xuất nhựa. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, chất này chủ yếu gây kích ứng đường hô hấp. Việc tiếp xúc ngắn hạn có thể gây kích ứng da, mắt và các vấn đề về hô hấp.

Tình huống “chưa từng có tiền lệ” này buộc giới chức yêu cầu khoảng 50.000 người dân trong khu vực sơ tán nhằm đề phòng trường hợp rò rỉ khí độc lan qua khu dân cư hoặc xảy ra vụ nổ tạo thành quả cầu lửa nguy hiểm.

Thống đốc California - ông Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Orange để ứng phó với sự cố.

Giới chức cho biết một vết nứt trên bồn chứa, được lực lượng cứu hỏa phát hiện vào cuối ngày 23-5, đã giúp giảm bớt áp suất bên trong bồn, theo ông Covey.

Dù giới chức tin rằng vết nứt sẽ không dẫn tới rò rỉ hóa chất, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi chất lượng không khí trong khu vực, theo chính quyền địa phương.

Cơ quan Cứu hỏa quận Orange cho biết trong bản cập nhật chiều 24-5 rằng mọi khu vực nằm ngoài vùng sơ tán rộng khoảng 26 km² “hiện được xem là hoàn toàn an toàn và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày có thể tiếp tục bình thường”.

Bên trong khu vực sơ tán có trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão, các trạm cứu hỏa, cơ quan thực thi pháp luật và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nhiều tuyến đường trong khu vực cũng bị phong tỏa.

Trong tuyên bố hôm 25-5, GKN cho biết các chuyên gia kỹ thuật của công ty đã phối hợp với Cơ quan Cứu hỏa quận Orange “để đánh giá kỹ hơn tình trạng bồn chứa”.

“Đội ngũ đã tháo bỏ lớp vật liệu cách nhiệt bên ngoài bồn chứa một cách an toàn và thành công nhằm hỗ trợ quá trình làm mát lượng hóa chất bên trong” - công ty cho biết.

Nước đang được phun để làm mát các bể chứa tại cơ sở GKN Aerospace. Ảnh: Kayla Bartkowski/Los Angeles Times

Mở cuộc điều tra hình sự

Biện lý quận Orange Todd Spitzer đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan sự cố bồn hóa chất đang diễn ra tại GKN Aerospace, đồng thời yêu cầu công ty không được tiêu hủy hay can thiệp vào bất kỳ hồ sơ nào.

Cuộc điều tra nhằm xác định bằng cách nào một nhà sản xuất thiết bị cho máy bay quân sự và dân dụng quy mô lớn lại có thể để xảy ra một sự cố độc hại nghiêm trọng như vậy.

“Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, trong khi lực lượng ứng cứu đang nỗ lực phi thường để ngăn chặn một thảm họa có thể mang tính hủy diệt” - ông Spitzer nêu trong tuyên bố ngày 25-5.

Ông Spitzer cũng lập đường dây nóng ẩn danh và biểu mẫu khai báo trực tuyến, kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng, bao gồm cả nhân viên hiện tại và cựu nhân viên công ty có thể cung cấp hiểu biết về công tác kiểm soát chất lượng và an toàn tại cơ sở này.

“Xét tới nguy cơ rất thực tế đối với tính mạng con người từ sự kiện này, điều quan trọng là bất kỳ ai có thông tin về vụ việc hoặc hoạt động công nghiệp của GKN Aerospace Transparency Systems, Inc. đều cần đứng ra cung cấp để cơ quan thực thi pháp luật điều tra toàn diện” - ông nói.

GKN từ chối bình luận cụ thể về cuộc điều tra của văn phòng công tố, nhưng dẫn lại tuyên bố trước đó: “Chúng tôi đang tiếp tục làm việc suốt ngày đêm với Cơ quan Cứu hỏa quận Orange, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ và tất cả cơ quan liên bang, bang và địa phương liên quan nhằm giảm thiểu nguy cơ rò rỉ đang tiếp diễn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự tận tâm và nỗ lực của họ”.

“Chúng tôi xin lỗi vì những gián đoạn kéo dài mà sự cố này gây ra và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là giải quyết sự việc một cách an toàn, để người dân có thể trở về nhà sớm nhất có thể” - tuyên bố cho biết thêm.