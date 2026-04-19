Cháy bồn hút bụi xưởng gỗ ở TP.HCM, khói đen ngùn ngụt 19/04/2026 12:01

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một xưởng gỗ trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường An Phú, TP.HCM, kèm nhiều tiếng nổ, cột khói đen bốc cao. May mắn là lực lượng phòng cháy chữa cháy đến kịp thời.

Trưa 19-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa của xưởng gỗ. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, kèm nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực gần vòng xoay An Phú.

Phát hiện vụ việc, công nhân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành do đám cháy bùng phát mạnh, tỏa nhiệt lớn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực bồn hút bụi xưởng gỗ. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, chống cháy lan sang các công trình lân cận. Khu vực xung quanh nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong xưởng có hàng chục công nhân đang làm việc. Các công nhân kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn.

Lực lượng PCCC cùng công nhân dùng xe nâng tiếp cận chữa cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Một nhân chứng cho biết khi phát hiện cháy, mọi người hô hoán, chia nhau dập lửa và di dời các vật dễ cháy sang khu vực khác.

“Lúc đó rất lo cháy lan lên đường dây điện phía trên vì có nhiều tiếng nổ, may mắn lực lượng PCCC đến kịp thời”, người này nói.

Ngọn lửa cơ bản được khống chế, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát và kiểm tra bên trong. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phun nước làm mát, khơi mở khu vực hệ thống hút bụi để xử lý tàn lửa, ngăn nguy cơ cháy âm ỉ bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.