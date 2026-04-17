Ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự giao thông khu vực đường Hiệp Bình
PHẠM HẢI
(PLO)- CSGT TP.HCM phối hợp địa phương đồng loạt ra quân tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn phường Hiệp Bình, sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM.
Ngày 17-4, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an và UBND phường Hiệp Bình tổ chức ra quân tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn.
Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh tình trạng vỉa hè đường Hiệp Bình bị chiếm dụng, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông. Chiều cùng ngày, tổ công tác gồm CSGT, Cảnh sát trật tự và lực lượng địa phương đồng loạt ra quân, tuần tra trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình, những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm.
Qua đó, lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Hiệp Bình, nhiều bảng hiệu, bạt, dù che lấn chiếm vỉa hè bị tổ công tác lập biên bản, thu giữ. Nhiều hộ kinh doanh vi phạm được yêu cầu ký cam kết không tái lấn chiếm lòng lề đường.
Khoảng 16 giờ 30, tổ công tác phát hiện một xe ba bánh lưu thông ngược chiều nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.
Cùng chiều, tổ công tác cũng tăng cường tuyên truyền tại các trạm xe buýt, yêu cầu các hộ kinh doanh không buôn bán, lấn chiếm, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân lưu thông.
Đại diện Công an phường Hiệp Bình cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục duy trì ra quân kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.
Đồng thời, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định, không tái lấn chiếm lòng lề đường.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm, nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và tạo mỹ quan trên địa bàn.