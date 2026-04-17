Vỉa hè đường Hiệp Bình bị chiếm dụng, người dân khó khăn di chuyển 17/04/2026 10:33

(PLO)- Dù đang trong đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình, TP.HCM vẫn bị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, khiến người đi bộ, học sinh phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên PLO những ngày qua, tuyến đường Hiệp Bình dài khoảng 3 km dày đặc hàng quán, mặt bằng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, thậm chí các chủ sạp tràn xuống lòng đường để buôn bán.

Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Ghi nhận thực tế cho thấy hàng loạt cơ sở kinh doanh chiếm trọn phần vỉa hè, khiến lối đi dành cho người đi bộ gần như biến mất. Nhiều học sinh sau giờ tan trường buộc phải đi xuống lòng đường, đối mặt nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một số điểm còn bày bàn ghế, hàng hóa tràn xuống lòng đường để buôn bán. Vào giờ cao điểm, khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ do dòng phương tiện bị thu hẹp, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng này cũng gây khó khăn cho người dân có nhu cầu tập thể dục. Vào buổi chiều, nhiều người chạy bộ dọc tuyến đường Hiệp Bình phải di chuyển dưới lòng đường, hòa cùng với dòng xe máy, ô tô.

Đáng chú ý, tại khu vực có điểm đón, trả khách xe buýt, vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn, không còn không gian cho học sinh, sinh viên đứng chờ xe. Nhiều người phải đứng sát mép đường hoặc tràn xuống lòng đường.

Tại khu vực ngã ba giao giữa đường 40 và đường Hiệp Bình, tình trạng lấn chiếm diễn ra phức tạp hơn. Nhiều xe bán trái cây dựng ngay giữa ngã ba, người bán và người mua dừng đỗ chiếm hết lối đi. Tại thời điểm ghi nhận, có ít nhất hai xe kéo bán trái cây bày hàng ngay trung tâm giao lộ, người mua vẫn dừng lại giao dịch, gây cản trở giao thông.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) cho biết mỗi chiều thường chạy bộ qua khu vực này. “Tôi phải chạy dưới lòng đường vì vỉa hè bị chiếm hết. Trước đây cũng thấy lực lượng chức năng xử lý nhưng sau đó tình trạng này lại tái diễn. Người lớn còn né được, chứ học sinh đi dưới lòng đường rất nguy hiểm” - anh Tuấn nói.

Tương tự, chị Mỹ Duyên, người thường xuyên di chuyển qua khu vực, cho biết vào giờ tan tầm, tuyến đường này thường xuyên ùn ứ. “Nhiều chỗ hàng quán tràn xuống lòng đường, xe cộ chen chúc, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông” - chị Duyên chia sẻ.

Không chỉ trên đường Hiệp Bình, tại đường Đinh Thị Thi, tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra tương tự. Hàng quán bày bàn ghế kín lối đi, xe máy dựng tràn xuống lòng đường. Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống phần đường dành cho xe chạy.

Nhiều vị trí trên đường Hiệp Bình bày bàn trưng hàng hóa tràn xuống lòng đường, bắt buộc người mua dừng xe giữa đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Nhiều người bất chấp biển cấm, ngang nhiên bày hàng, buôn bán dưới lòng đường, lấn chiếm không gian giao thông.

Vỉa hè, làn xe máy bị lấn chiếm, người dân phải len lỏi dưới lòng đường để di chuyển.

Thực trạng vỉa hè bị chiếm dụng đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn để đảm bảo an toàn giao thông và trả lại không gian công cộng cho người dân.