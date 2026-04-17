Vỉa hè đường Hiệp Bình bị chiếm dụng, người dân khó khăn di chuyển
Bài & ảnh PHẠM HẢI
(PLO)- Dù đang trong đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình, TP.HCM vẫn bị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, khiến người đi bộ, học sinh phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Theo ghi nhận của phóng viên PLO những ngày qua, tuyến đường Hiệp Bình dài khoảng 3 km dày đặc hàng quán, mặt bằng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, thậm chí các chủ sạp tràn xuống lòng đường để buôn bán.
Thực trạng vỉa hè bị chiếm dụng đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn để đảm bảo an toàn giao thông và trả lại không gian công cộng cho người dân.
Trao đổi với PLO, lãnh đạo Phòng Kinh tế (Kinh tế - Hạ tầng – Đô thị) phường Hiệp Bình cho biết địa phương thường xuyên xây dựng kế hoạch ra quân tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Riêng tuyến đường trên, người dân đã nhiều lần phản ánh do nhu cầu buôn bán tăng cao.
Theo vị này, phường duy trì tổ công tác kiểm tra, xử lý trung bình hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh vẫn có biểu hiện né tránh, lợi dụng các khung giờ nghỉ để tái lấn chiếm.
“Chúng tôi đã xử lý nhiều lần và sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn nhằm lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn” - vị này nói.