TP.HCM: Bổ sung thêm 1 làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 28/05/2026 15:42

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay, TP.HCM đang tập trung thực hiện các chương trình kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Trong đó có vị trí vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Cộng Hòa.

Giao thông chuyển biến tích cực

Vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai một số giải pháp mới nhằm mục tiêu kéo giảm ùn tắc tại một số điểm nóng giao thông như đường Cộng Hòa (thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời là cửa ngõ phía Tây Bắc), khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc tuyến đường trục kết nối cửa ngõ phía Đông).

TP.HCM sẽ bổ sung thêm 1 làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau thời gian ngắn triển khai giải pháp trên đường Cộng Hòa (15-5) và khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (23-5), Sở Xây dựng cùng các đơn vị có chức năng tổ chức đánh giá sơ bộ để phân tích mặt làm được và chưa được. Từ đó tiếp tục đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với bối cảnh giao thông hiện nay.

Theo đó, bước đầu nhận thấy tình hình giao thông khu vực chuyển biến tích cực, lực lượng chức năng dễ dàng điều tiết, kiểm soát và xử lý khi tình hình giao thông phức tạp. Cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các giải pháp phụ trợ.

Cụ thể, đối với tuyến Cộng Hòa: triển khai điều chỉnh giao thông cục bộ tại một số vị trí như giao lộ Cộng Hòa – 18E; Hẻm 27, Hẻm 43 Cộng Hòa (đoạn từ Hẻm 27/10 đến đường Cộng Hòa). Đồng thời, cải tạo kích thước hình học, cơ giới hóa các rào chắn di động hiện hữu, bổ sung giá long môn, hệ thống dải phân cách di động ở đầu cầu thép Hoàng Hoa Thám, bảng quảng cáo báo điện tử, tăng cường tiện ích cho người đi bộ qua đường…

Đối với khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm: triển khai điều chỉnh giao thông cục bộ tại một số vị trí như đường Hoàng Sa – Hẻm 54, Trường Sa – Bùi Hữu Nghĩa. Đồng thời, bổ sung thêm 1 làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; cải tạo kích thước hình học khu vực Điện Biên Phủ - Trường Sa...

Để đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả của giải pháp, cần thêm thời gian theo dõi và đánh giá, đặc biệt khi người dân tham gia giao thông bắt đầu quen với phương án mới và điều chỉnh lộ trình lưu thông phù hợp.

Sau 2 giải pháp tổ chức giao thông này, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai tổ chức tại các điểm nóng khác như: Mở lại giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long; tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng.

Bên cạnh đó, TP.HCM tiếp tục giảm bớt giao lộ và mở giao lộ trung gian trên đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Phan Văn Hớn)... nhằm tăng khả năng thông hành.

Vì sao không tiếp tục ứng dụng vòng xoay Điện Biên Phủ?

Sở Xây dựng TP.CHM lý giải: Vòng xoay là kiểu thiết kế di chuyển nhằm tạo dòng phương tiện lưu thông liên tục, giảm xung đột trực diện và hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng. Loại hình tổ chức này thường phù hợp với các nút giao có lưu lượng phương tiện ở mức trung bình và tương đối cân bằng giữa các hướng.

Tuy nhiên, tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc kéo dài do giao cắt giữa các dòng xe với nhau. Đặc biệt là dòng xe từ đường Điện Biên Phủ (hướng từ cầu Sài Gòn) rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ (hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng).

Vào giờ cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện điều tiết giao thông, ngăn chặn dòng xe này để tổ chức lưu thông theo từng đợt.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích các phương án có tính khả thi, phương án giữ lại vòng xoay và kết hợp bố trí đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh luồng tuyến như hiện nay được các bên đồng thuận cao để triển khai thực hiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, chi phí thực hiện cho phương án này khoảng 610 triệu đồng. Chi phí này chủ yếu là chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt dải phân cách, vạch sơn, băng rôn, biển báo, bố trí đèn tín hiệu giao thông.