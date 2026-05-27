Mặt đường Quốc lộ 19 nhiều đoạn vỡ vụn, lồi lõm, gây nguy hiểm cho người lưu thông 27/05/2026 17:05

(PLO)- Quốc lộ 19 qua địa bàn xã Đăk Đoa, Mang Yang của tỉnh Gia Lai liên tục hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày 27-5, trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, cho biết đã có văn bản tiếp tục yêu cầu liên danh nhà thầu, gồm Công ty CP Vinadelta và Công ty TNHH Hợp Tiến khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 2, vị trí hư hỏng thuộc gói thầu XL-04A do hai nhà thầu trên thi công qua địa bàn xã Đăk Đoa và Mang Yang. Theo ghi nhận, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng có dấu hiệu lan rộng và phạm vi hư hỏng đã phát sinh thêm.

Mặt đường Quốc lộ 19 qua Đăk Đoa hư hỏng, trồi lún gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đặc biệt tại các đoạn Km154 - Km155 (do Công ty CP Vinadelta thi công), Km134+850; Km133+620, Km132+410 và Km131+950 (do Công ty TNHH Hợp Tiến thi công) mặt đường hư hỏng, trồi lún khá nặng… có nguy cơ hư hỏng thêm khi mùa mưa ở Tây Nguyên sắp diễn ra.

Clip Quốc lộ 19 hư hỏng.

Theo Ban Quản lý dự án 2, nếu nhà thầu không sớm tiến hành sửa chữa, khắc phục hư hỏng, ban sẽ có văn bản đề nghị Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội (đơn vị cung cấp bảo lãnh) chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc thu hồi theo như nội dung bảo lãnh ngân hàng đã cam kết.

Theo ghi nhận của PV, Quốc lộ 19 qua khu trung tâm xã Đăk Đoa hư hỏng rất nhiều, mặt đường biến dạng, xuất hiện các hố lớn. Bên cạnh đó, có nhiều vị trí mặt đường trồi lún, nhô lên cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặt đường lồi lõm, nhiều vị trí lún sâu.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thôn Pi Ôm, xã Đăk Đoa), cho hay: “Đoạn đường này thường xuyên hư hỏng, đợt này là nặng nhất. Trước đây, họ khắc phục xong được một thời gian thì lại bị hư hỏng lại, cách làm vá đường như vậy chúng tôi không đồng ý”.

Theo bà Ngọc, mặt đường bị lồi lõm rất nguy hiểm khi các phương tiện qua đây. Nhiều tài xế lần đầu đi đoạn đường này, vào trúng những vị trí hư hỏng khiến xe chao đảo, nguy cơ mất lái.

Tương tự, bà Trần Thị Hoa (tổ dân phố 9, xã Đăk Đoa) bày tỏ bức xúc: “Nơi đây hễ mưa xuống là đường hư. Ban đêm đang ngủ, nghe tiếng xe chạy vào ổ gà kêu ầm ầm, giật mình không ngủ được”.