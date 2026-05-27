Các hãng bay đến sân bay Long Thành sẽ được giảm sâu giá dịch vụ 27/05/2026 16:29

(PLO)- Bộ Xây dựng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về giá dịch vụ hàng không nhằm thu hút các hãng bay mở đường bay mới, đặc biệt tại sân bay Long Thành và Gia Bình.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng. Điểm đáng chú ý là nhiều ưu đãi lớn dành cho các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến sân bay Long Thành và Gia Bình nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vận tải hàng không.

Theo thông tư, các chuyến bay quốc tế thường lệ đến những cảng hàng không chưa có hãng bay khai thác liên tục trong ít nhất 12 tháng trước đó sẽ được giảm mạnh giá dịch vụ cất - hạ cánh và điều hành bay.

Cụ thể, các hãng hàng không được áp dụng mức giá bằng 50% khung giá do Bộ Xây dựng quy định nếu duy trì khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên.

Thời gian áp dụng ưu đãi tùy từng sân bay. Tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc và Cam Ranh, thời gian giảm giá kéo dài 12 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên.

Dự án sân bay Long Thành đang trên đường về đích. Ảnh: ACV

Trong khi đó, nhiều sân bay địa phương như Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá được áp dụng ưu đãi trong 24 tháng.

Riêng với sân bay quốc tế Long Thành và Gia Bình, sau 24 tháng kể từ thời điểm đưa vào khai thác thương mại, các hãng mở đường bay mới sẽ được giảm 50% giá dịch vụ trong 12 tháng.

Ngoài chính sách dành cho đường bay mới, Bộ Xây dựng cũng áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với các chuyến bay được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển sang sân bay khác để phát triển thị trường.

Theo đó, các chuyến bay thường lệ, kể cả chuyến tăng tần suất, sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh bằng 90% mức giá quy định trong thời gian 24 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên tại sân bay mới.

Đáng chú ý, trong 24 tháng đầu kể từ thời điểm sân bay được đưa vào khai thác, các chuyến bay thường lệ tại những cảng hàng không này cũng được giảm 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh.

Thông tư cũng quy định trong vòng 60 ngày kể từ khi hãng hàng không đáp ứng điều kiện khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ phải hoàn trả hoặc khấu trừ phần tiền được giảm cho hãng bay.

Ngoài chính sách ưu đãi cho các hãng hàng không, thông tư cũng tiếp tục quy định khung giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản.

Giá vé được chia theo 5 nhóm cự ly đường bay, gồm dưới 500 km; từ 500 km đến dưới 850 km; từ 850 km đến dưới 1.000 km; từ 1.000 km đến dưới 1.280 km và từ 1.280 km trở lên.

Mức giá tối đa là tổng số tiền hành khách phải trả cho một vé máy bay, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí an ninh hành khách và hành lý, giá dịch vụ tại cảng hàng không cùng các dịch vụ tăng thêm khác.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, chính sách giảm giá dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các hãng hàng không mở thêm đường bay quốc tế và nội địa, đặc biệt tại sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu khai thác.