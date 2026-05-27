Các hãng bay đến sân bay Long Thành sẽ được giảm sâu giá dịch vụ

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng. Điểm đáng chú ý là nhiều ưu đãi lớn dành cho các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến sân bay Long Thành và Gia Bình nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vận tải hàng không.
Theo thông tư, các chuyến bay quốc tế thường lệ đến những cảng hàng không chưa có hãng bay khai thác liên tục trong ít nhất 12 tháng trước đó sẽ được giảm mạnh giá dịch vụ cất - hạ cánh và điều hành bay.
Cụ thể, các hãng hàng không được áp dụng mức giá bằng 50% khung giá do Bộ Xây dựng quy định nếu duy trì khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên.
Thời gian áp dụng ưu đãi tùy từng sân bay. Tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc và Cam Ranh, thời gian giảm giá kéo dài 12 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên.
Trong khi đó, nhiều sân bay địa phương như Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá được áp dụng ưu đãi trong 24 tháng.
Riêng với sân bay quốc tế Long Thành và Gia Bình, sau 24 tháng kể từ thời điểm đưa vào khai thác thương mại, các hãng mở đường bay mới sẽ được giảm 50% giá dịch vụ trong 12 tháng.
Ngoài chính sách dành cho đường bay mới, Bộ Xây dựng cũng áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với các chuyến bay được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển sang sân bay khác để phát triển thị trường.
Theo đó, các chuyến bay thường lệ, kể cả chuyến tăng tần suất, sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh bằng 90% mức giá quy định trong thời gian 24 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên tại sân bay mới.
Đáng chú ý, trong 24 tháng đầu kể từ thời điểm sân bay được đưa vào khai thác, các chuyến bay thường lệ tại những cảng hàng không này cũng được giảm 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh.
Thông tư cũng quy định trong vòng 60 ngày kể từ khi hãng hàng không đáp ứng điều kiện khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ phải hoàn trả hoặc khấu trừ phần tiền được giảm cho hãng bay.
Ngoài chính sách ưu đãi cho các hãng hàng không, thông tư cũng tiếp tục quy định khung giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản.
Giá vé được chia theo 5 nhóm cự ly đường bay, gồm dưới 500 km; từ 500 km đến dưới 850 km; từ 850 km đến dưới 1.000 km; từ 1.000 km đến dưới 1.280 km và từ 1.280 km trở lên.
Mức giá tối đa là tổng số tiền hành khách phải trả cho một vé máy bay, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí an ninh hành khách và hành lý, giá dịch vụ tại cảng hàng không cùng các dịch vụ tăng thêm khác.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, chính sách giảm giá dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các hãng hàng không mở thêm đường bay quốc tế và nội địa, đặc biệt tại sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu khai thác.
Mục tiêu khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026 không thay đổi
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sau chuyến kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành.
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026 “là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện”.
Các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ toàn bộ hạng mục như giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đài kiểm soát không lưu và công trình kỹ thuật để bảo đảm vận hành đồng bộ.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần cho Bộ Xây dựng và lãnh đạo Chính phủ.