Đường Đặng Thùy Trâm khi nào mới hết ngập? 27/05/2026 15:00

(PLO)- Tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM đang được chủ đầu tư khẩn trương thi công nâng nền lên từ 1m – 1,1m nhằm giải quyết tình trạng ngập úng nhiều năm qua.

Nhiều năm qua, đường Đặng Thùy Trâm (đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật), phường Bình Lợi Trung (trước đây là phường 13, quận Bình Thạnh) thường xuyên bị ngập. Nguyên nhân là do triều cường dâng cao, kết hợp mưa lớn làm nước sông Vàm Thuật tràn vào đường này.

Trước tình hình đó, năm 2024, HĐND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh, cũ). Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực phường Bình Thạnh làm chủ đầu tư.

Đường Đặng Thùy Trâm đang được triển khai thi công. Ảnh: ĐT

Theo quy hoạch được duyệt, dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm có chiều dài khoảng 1,2 km, chiều rộng 30 m. Đường sẽ được nâng cao độ cho đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu.

Khi dự án được triển khai, người dân kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng ngập. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, một số đoạn trên đường Đặng Thùy Trâm tiếp tục xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân. Nguyên nhân chủ yếu do triều cường dâng cao trong khi hệ thống thoát nước đang được thi công, đấu nối.

Theo ghi nhận, tại công trường, nhiều đoạn tuyến đã được rào chắn để thi công hệ thống thoát nước và nâng nền. Máy móc, công nhân được huy động đào đắp, vận chuyển vật liệu khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, việc hệ thống thoát nước cũ bị ngắt để đấu nối hệ thống mới khiến nước triều xâm nhập mạnh hơn, gây ngập cục bộ ngay trong quá trình thi công.

Đoạn đường đang thi công bị ngập. Ảnh: ĐT

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh (chủ đầu tư) cho biết đường Đặng Thùy Trâm được khởi công từ ngày 16-1-2026 với thời gian thi công 270 ngày. Dự kiến đến ngày 13-10-2026, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành vào tháng 10-2026, tuyến đường sẽ được nâng nền hơn 1m và đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ nhằm xử lý tình trạng ngập do triều cường. Dự án cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mới, thảm nhựa, làm vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng với tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng.

Hiện tại, khối lượng thi công của dự án đã đạt khoảng 60%. Các đơn vị đang ưu tiên thực hiện trước hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến. Sau đó mới hoàn thiện các hạng mục vỉa hè và tái lập thảm nhựa mặt đường.

Về tình trạng ngập úng phát sinh do triều cường xâm nhập trong lúc làm đường, chủ đầu tư cho biết nguyên nhân do hệ thống thoát nước đang thi công dang dở. Đơn vị này khẳng định đã yêu cầu nhà thầu chấn chỉnh ngay công tác tổ chức thi công, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để người dân đi lại thuận tiện.

Dự kiến đến tháng 10, khi trục đường này hoàn thành, khả năng kết nối giao thông với các tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long sẽ thông suốt hơn, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực ven sông Vàm Thuật. Đồng thời, tình trạng ngập do triều cường trên tuyến đường này cơ bản sẽ được cải thiện.