Thêm loạt cao tốc Bắc - Nam vào diện thu phí, Cần Thơ - Cà Mau bắt đầu từ 15-9 10/06/2026 13:53

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành hệ thống giao thông thông minh, trung tâm điều hành và hạ tầng thu phí điện tử để đưa thêm 12 đoạn cao tốc Bắc - Nam vào khai thác có thu phí trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa có ý kiến giao các Ban Quản lý dự án tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), trung tâm điều hành và các hạng mục kỹ thuật liên quan để tổ chức thu phí theo lộ trình dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Chốt thời gian thu phí

Cụ thể, nhóm 5 dự án gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ phải hoàn thành hệ thống ITS, đưa vào khai thác trước ngày 25-6 và bắt đầu thu phí từ ngày 15-7.

Tiếp đó, nhóm 5 dự án đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang phải hoàn thành hệ thống ITS trước ngày 30-7, tổ chức thu phí từ ngày 15-8 tới.

Riêng hai dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau phải hoàn thành các điều kiện kỹ thuật trước ngày 25-8 và bắt đầu thu phí từ ngày 15-9.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu thu phí toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam trong năm nay. Ảnh: V.LONG

Bộ Xây dựng yêu cầu giám đốc các Ban Quản lý dự án trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ hằng ngày và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng cũng như trước pháp luật nếu không hoàn thành đúng thời hạn.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, Bộ cũng nhấn mạnh việc rút kinh nghiệm từ các dự án trước đây; rà soát, điều chỉnh hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công và tăng cường quản lý chất lượng để tránh lặp lại những tồn tại đã được chỉ ra.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy nhanh việc hoàn thiện các trung tâm điều hành giao thông (TMC), tập kết và lắp đặt thiết bị, đồng thời triển khai đồng bộ phần mềm ITS và hệ thống thu phí dùng chung trên toàn tuyến.

Đối với các trung tâm giám sát điều hành và cơ sở dữ liệu thu phí, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, đáp ứng quy định về bảo mật và an ninh mạng trước khi vận hành.

Cục Đường bộ được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin kiểm tra chất lượng lắp đặt thiết bị, tổ chức chạy thử liên động trên toàn tuyến và tham mưu thời điểm thu phí cụ thể đối với từng đoạn.

Mức phí tối đa từ gần 14.000 đồng đến hơn 130.000 đồng/lượt

Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, mức thu phí trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam dao động từ 900-1.300 đồng/km, tuỳ đoạn.

Phí thực tế tài xế phải trả được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí ETC.

Với nhóm tuyến Bãi Vọt - Cam Lộ, mức thu tối đa đối với xe nhóm 1 (xe con) và xe nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên) lần lượt gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492 km: 13.774 đồng và 55.094 đồng. Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415 km: 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Mức thu phí cho từng nhóm xe. Ảnh: V.LONG

Vũng Áng - Bùng dài 57,339 km: 27.063 đồng và 108.252 đồng. Bùng - Vạn Ninh dài 46,428 km: 17.454 đồng và 69.815 đồng. Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707 km: 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Với nhóm tuyến Quảng Ngãi - Nha Trang: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km: 26.262 đồng và 105.048 đồng. Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km: 23.265 đồng và 93.060 đồng. Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km: 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km: 20.397 đồng và 81.587 đồng. Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km có mức thu cao nhất, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km: mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km: mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Việc đưa các đoạn tuyến vào khai thác có thu phí được kỳ vọng tạo nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành và duy tu hệ thống cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.