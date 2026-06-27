Chính thức bỏ phần sát hạch mô phỏng lái xe từ 1-7 27/06/2026 19:06

(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025.

Điểm đáng chú ý là từ ngày 1-7, người thi giấy phép lái xe sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

Nhiều thay đổi về sát hạch lái xe

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định này được ban hành trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 94/2026 về đào tạo, sát hạch lái xe, cùng có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo nghị định mới, trung tâm sát hạch không còn phải trang bị hệ thống mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Vì vậy, nội dung thi này cũng được loại bỏ khỏi kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Từ 1-7, học viên không phải thi sát hạch phần thi mô phỏng. Ảnh: V.LONG

Phần thi mô phỏng được áp dụng từ giữa năm 2022. Ngân hàng đề thi gồm 120 tình huống. Mỗi thí sinh làm 10 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên. Người thi xem video mô phỏng trên máy tính và bấm phím cách khi xuất hiện tình huống nguy hiểm để được chấm điểm.

Trong quá trình áp dụng, phần thi này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều học viên và cơ sở đào tạo cho rằng cách chấm điểm phụ thuộc vào thời điểm bấm phím theo cài đặt của phần mềm, chưa phản ánh đúng khả năng xử lý tình huống ngoài thực tế.

Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn ba nội dung gồm: lý thuyết, thực hành trong sa hình và thực hành trên đường.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định sát hạch mới được xây dựng theo hướng chặt chẽ hơn, phù hợp thực tiễn, bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Người thi phải hoàn thành lần lượt từng phần. Với ô tô, thứ tự gồm lý thuyết, thực hành trong sa hình và thực hành trên đường. Chỉ khi đạt phần trước mới được thi phần tiếp theo.

Đáng chú ý, số lượng câu hỏi lý thuyết cũng tăng. Đối với giấy phép lái xe mô tô hạng A và A1, bài thi tăng từ 25 lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 lên 27 phút. Thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 36/40 câu mới đạt.

Với giấy phép lái xe ô tô hạng B, bài thi tăng từ 30 lên 50 câu. Thời gian làm bài tăng từ 20 lên 33 phút. Người thi phải trả lời đúng tối thiểu 45/50 câu. Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc tăng số lượng câu hỏi sẽ hạn chế tình trạng "học mẹo, thi mẹo".

Ở phần thực hành mô tô, nội dung sát hạch được bổ sung thêm các tình huống giả định như nhập từ đường nhánh vào đường chính, chuyển hướng, quay đầu xe và vượt xe.

Đối với ô tô, quãng đường sát hạch thực hành tối thiểu tăng từ 2 km lên 5 km. Tuyến đường phải có đầy đủ các tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu, lối dành cho người đi bộ và đường ưu tiên. Người thi phải hoàn thành 12 bài sát hạch.

Vẫn phải học và kiểm tra nội dung mô phỏng

Dù Bộ Công an bỏ phần thi mô phỏng trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe, học viên vẫn phải học và kiểm tra nội dung này tại cơ sở đào tạo.

Theo Thông tư 17/2026 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1-7, học viên tiếp tục học 4 giờ với 120 tình huống mô phỏng. Mỗi bài kiểm tra gồm 10 tình huống.

Các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra để xét hoàn thành khóa học. Nội dung kiểm tra gồm lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong sa hình và thực hành trên đường.

Các bài thi đường trường sẽ khó hơn hiện nay. Ảnh: V.LONG

Như vậy, học viên vẫn phải hoàn thành môn mô phỏng trong quá trình đào tạo nhưng không còn phải thi nội dung này ở kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Lý giải việc giữ lại nội dung mô phỏng, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đây là kỹ năng cần thiết. Các tình huống mô phỏng giúp học viên nhận diện nguy cơ, rủi ro có thể gặp khi tham gia giao thông, từ đó có cách xử lý phù hợp để bảo đảm an toàn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, không phải mọi nội dung trong chương trình đào tạo đều được đưa vào kỳ sát hạch. Vì vậy, việc không còn thi mô phỏng không có nghĩa nội dung này không còn cần thiết.

Ngoài ra, Thông tư 17/2026 cũng điều chỉnh thời lượng học thực hành.

Cụ thể, học viên học lái xe hạng B số tự động chỉ phải học 60 giờ thực hành, giảm 7 giờ so với trước. Với xe số sàn, thời gian học thực hành còn 76 giờ, cũng giảm 7 giờ.