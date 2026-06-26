Miễn phí xe buýt từ 1-7, TP.HCM nâng cấp hạ tầng, số hóa và chuyển đổi xanh 26/06/2026 08:00

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, người dân sử dụng 134 tuyến xe buýt nội tỉnh tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% giá vé theo Nghị quyết 09/2026 của HĐND TP.HCM.

Đây được xem là một trong những chính sách hỗ trợ giao thông công cộng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của TP.HCM. Chính sách này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông và giảm phát thải môi trường.

134 tuyến xe buýt sẽ được miễn phí từ 1-7. Ảnh: ĐT

Hai giai đoạn triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM), chính sách hỗ trợ 100% giá vé được triển khai theo hai giai đoạn.

Cụ thể, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9-2026, hành khách sử dụng các tuyến xe buýt thuộc phạm vi chính sách sẽ được miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh.

Từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2026, người dân tiếp tục được miễn phí vé nhưng việc sử dụng xe buýt sẽ được ghi nhận, xác thực hoặc định danh thông qua: căn cước công dân, ứng dụng VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác.

TP.HCM thực hiện 2 giai đoạn miễn phí vé xe buýt.

Trung tâm cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các điều kiện pháp lý, phương án quản lý dữ liệu, giám sát, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán kinh phí để bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chính sách này không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt thoáng nóc phục vụ khách du lịch, tuyến xe buýt kết nối trung tâm đô thị với cảng hàng không và các tuyến có tính chất hoạt động như xe buýt liên tỉnh.

Mạng lưới xe buýt ngày càng hiện đại, thân thiện môi trường

Hiện nay, mạng lưới xe buýt TP.HCM có 180 tuyến đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh.

TP đã hoàn thành đấu thầu 102 trong tổng số 109 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí hoạt động, đạt tỉ lệ 93,5%. Việc lựa chọn đơn vị khai thác thông qua đấu thầu góp phần nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi xanh hệ thống xe buýt đang được đẩy mạnh. Trong tổng số 2.432 xe buýt đang hoạt động, có 1.649 xe sử dụng điện hoặc nhiên liệu thân thiện môi trường, chiếm gần 68%. Trong đó có 1.423 xe buýt điện và 226 xe buýt sử dụng khí CNG.

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Theo lộ trình, đến ngày 1-1-2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện môi trường. Giai đoạn 2027-2028 tiếp tục chuyển đổi các phương tiện CNG sang điện. Đến ngày 1-1-2029, 100% xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn TP.HCM sẽ là xe buýt điện.

Song song đó, TP cũng nghiên cứu mở thêm các tuyến kết nối khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), sân bay Long Thành, các tuyến hoạt động ban đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu. Từ đó, nhằm tăng khả năng kết nối giữa xe buýt với metro, buýt sông và xe đạp công cộng.

Chỉnh trang hạ tầng, nâng chất lượng phục vụ hành khách

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP cho hay hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt hiện có 37 bến bãi với tổng diện tích khoảng 19,12 ha, cùng 6.241 điểm dừng, trong đó có 1.030 nhà chờ.

Thời gian qua, Trung tâm đã rà soát toàn bộ hệ thống điểm dừng, khôi phục vạch sơn tại 1.572 vị trí bị mờ hoặc chưa được hoàn trả sau thi công. Đồng thời thu hồi các nhà chờ, trụ dừng không còn sử dụng nhằm bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Ba mẫu nhà chờ và năm mẫu trụ dừng xe buýt mới cũng đã được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tinh gọn, tăng khả năng nhận diện từ xa và phù hợp với mỹ quan đô thị.

Nhiều vị trí bất cập tại các khu vực Bảy Hiền, Tân Hòa, Tam Bình đã được đề xuất cải tạo. Các phương án tăng cường kết nối đi bộ, bổ sung mái che giữa điểm dừng xe buýt với các ga metro cũng được nghiên cứu triển khai tại những khu vực có nhu cầu cao như ga Bến Thành, Công viên Văn Thánh, An Phú và Đại học Quốc gia.

Đặc biệt, Bến xe buýt Sài Gòn đã được chỉnh trang theo hướng hiện đại, thông minh với hệ thống nhận diện mới, ô dừng xe buýt nền xanh đặc trưng và nhà vệ sinh công cộng được nâng cấp đồng bộ.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư bốn nhà giữ xe cao tầng lắp ghép tại các bến xe buýt lớn; nghiên cứu từ 6 đến 8 nhà để xe thông minh gần các ga metro, công viên và khu vực có nhu cầu gửi xe cao.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng. Hiện hệ thống vé điện tử đã được triển khai trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với hơn 1.982 phương tiện được lắp đặt thiết bị đọc thẻ. Hệ thống cũng đã kết nối với 14 ga thuộc tuyến Metro số 1.

Hành khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, ứng dụng VNeID, mã QR và nhiều hình thức điện tử khác để thanh toán hoặc xác thực khi sử dụng giao thông công cộng.

Cùng với đó, ứng dụng MultiGo đã được đưa vào khai thác, hỗ trợ người dân tra cứu tuyến, tìm đường, theo dõi thời gian xe đến trạm, nhận diện biển số xe buýt sắp đến, phản ánh sự cố và thực hiện thanh toán.

Ứng dụng này hiện đã tích hợp thông tin của xe buýt, metro, buýt sông và xe đạp công cộng. Đến nay, hơn 17.500 sinh viên đã được định danh thông qua MultiGo, tạo nền tảng để triển khai các chương trình ưu đãi và hỗ trợ hành khách trong tương lai.

Hướng tới thay đổi thói quen đi lại của người dân

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp về miễn phí vé xe buýt, nâng cấp hạ tầng, chuyển đổi xanh phương tiện. Việc chuyển đổi số không chỉ nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng văn hóa sử dụng giao thông công cộng.

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn để thu hút thêm hành khách; tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ thống giao thông đô thị hiện đại, thông minh và bền vững cho TP.HCM.